Tavernelle – Sanremese. La diretta della sfida

Tutto pronto a San Donato in Toscana per l’incontro Tavernelle-Sanremese. La squadra di Alessandro Lupo scenderà in campo con la seguente formazione :

Salvalaggio, Bregliano, Cacciatore, Lauria Gagliardi, Anzaghi, Magrin, Taddei, Negno, Rotulo e Scalzi.

Gli avversari guidati dal Mister Simone Marmorini scenderanno in campo con la seguente rosa

Giusti, Colombini, Cela, Pozzi, Carnevale, Frosale, Di Vito, Di Renzone, Favilli, Caciagli e Motti

La cronaca

90’+1′ Goal di Fiore (Sanremese Calcio)!

88′ Sanremese Calcio guadagna un calcio d’angolo alla sinistra del portiere.

86′ Sostituzione nel Sanremese Calcio. Entra Fiore esce Rotulo

84′ Lauria (Sanremese Calcio) finisce in fuorigioco!

83′ Sostituzione nel ASD San Donato Tavarnelle. Entra Nuti esce Di Vito

76′ Sanremese Calcio guadagna un calcio d’angolo alla sinistra del portiere.

73′ Goal! Lauria (Sanremese Calcio) insacca direttamente su punizione! Incredibile!

66′ Sanremese Calcio guadagna un calcio d’angolo alla destra del portiere.

60′ Sostituzione nel ASD San Donato Tavarnelle. Entra Giordani esce Carnevale

56′ Sostituzione nel Sanremese Calcio. Entra Jawo esce Magri

55′ Scalzi (Sanremese Calcio) effettua un tiro in porta che viene parato dal portiere avversario

52′ Lauria (Sanremese Calcio) effettua un tiro in porta che viene parato dal portiere avversario

46′ Sostituzione nel ASD San Donato Tavarnelle. Entra Manganelli esce Pozzi

45’+1′ Tiro in porta di Rotulo (Sanremese Calcio) che colpisce il legno!

45′ Frosali (ASD San Donato Tavarnelle) viene ammonito

42′ Carnevale (ASD San Donato Tavarnelle) viene ammonito

42′ Cacciatore (Sanremese Calcio) viene ammonito

40′ Tiro fuori di Gagliardi (Sanremese Calcio)

40′ Scalzi (Sanremese Calcio) effettua un tiro in porta che viene parato dal portiere avversari

33′ Sostituzione nel ASD San Donato Tavarnelle. Entra Rinaldini esce Cela

31′ Tiro fuori di Cacciatore (Sanremese Calcio)

31′ Sanremese Calcio guadagna un calcio d’angolo alla sinistra del portiere.

29′ Pozzi (ASD San Donato Tavarnelle) finisce in fuorigioco!

27′ Sanremese Calcio guadagna un calcio d’angolo alla destra del portiere.

23′ Gagliardi (Sanremese Calcio) viene ammonito

21′ Cela (ASD San Donato Tavarnelle) viene ammonito

19′ ASD San Donato Tavarnelle guadagna un calcio d’angolo alla destra del portiere. 10′ ASD San Donato Tavarnelle segna sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Frosali !

8′ Frosali (ASD San Donato Tavarnelle) finisce in fuorigioco!

8′ ASD San Donato Tavarnelle guadagna un calcio d’angolo alla sinistra del portiere.