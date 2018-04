La Sanremese oggi in trasferta contro il Tavernelle

La squadra di Lupo ha l’obbligo di vincere sperando in una frenata dell’Albissola

Questo pomeriggio vedrà i biancazzurri in trasferta, in Toscana per affrontare il San Donato Tavarnelle di Nicola Pozzi (4 reti in 12 presenze per l’ex Sampdoria), impegnato in settimana nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Potenza. All’andata vinsero i matuziani 2-0 (Scalzi e Taddei) nel match che vide l’esordio di Massimo Costantino nella sua breve esperienza in Liguria.

Il San Donato arriva dalla vittoria per 1-0 contro la Lavagnese e occupa una tranquilla posizione di centro classifica con 45 punti. I toscani non erano partiti benissimo a inizio stagione, ma si sono ripresi e ad oggi sono imbattuti da cinque incontri nei quali, pur segnando poco, non hanno subito neanche una rete. Per la gara di oggi mister Alessandro Lupo potrà contare in mezzo al campo sul recuperato Giuseppe Boldini. Assenti a centrocampo Nicholas Costantini e in attacco Loreto Lo Bosco. Incerta la presenza di Luigi Castaldo al centro della difesa.La Sanremese ha l’obbligo di vincere e sperare in un passo falso dell’Albissola che questa settimana affronterà tra le mura amiche il Ghivizzano Borgo, tranquillo a metà classifica.