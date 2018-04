Pubblichiamo l’intervista rilasciata dal candidato sindaco Vittorio Ingenito, di Bordighera, in esclusiva sul numero di mercoledì scorso del settimanale La Riviera

“Un movimento civico, moderato e aperto. Alcuni esponenti sono vicini al centrodestra, altri senza alcuna esperienza politica, ma collocati nell’area dei moderati”. E’ con queste poche parole che il commercialista Vittorio Ingenito, 48 anni, di Bordighera, definisce la propria lista civica “Bordighera Vince”, in corsa alle prossime elezioni amministrative nella cittadina delle Palme. Lontano da precedenti esperienza politiche, Ingenito, che è candidato sindaco, è membro del Collegio dei Revisori dei Conti dei Comuni di Genova e Sestri Levante.

Come si pone nei confronti dei partiti del centrodestra, che sembrava dovessero candidarla all’inizio.

“Credo che in piccole realtà come la nostra, non debba prevalere la provenienza politica. Siamo persone che si conoscono da molto tempo, se non addirittura da tutta la vita. Mi riferisco, ad esempio, a Stefano Gnutti oppure a Mauro Bozzarelli. Abbiamo deciso di unirci per gettare i presupposti di una nuova azione di governo, più qualificata, per Bordighera”.

Dunque, niente “modello Toti”?

“Il modello Toti è una formula politica, che come tale può avere una propria ragione. I cittadini, tuttavia, chiedono soluzioni ai problemi, non formule. Ed è solo attraverso la conoscenza dei problemi, che possiamo trovare la strategia giusta per risolverli. Senza voler assolutamente sminuire l’importanza dei partiti, credo, tuttavia, che nei Comuni piccoli come Bordighera, ma anche in quelli medi come Sanremo, Savona o La Spezia, sono la credibilità delle persone e i programmi a prevalere. I modelli vanno bene in realtà più vaste, come possono essere le Province, le Regioni o le grandi città. Come gruppo civico non vogliamo andare contro nessuno. Bordighera non ha bisogno di conflitti senza quartiere, ma di un gruppo aperto, che non chiuda le porte a nessuno”.

Quali sono le linee programmatiche fondamentai del suo programma?

“Qui riportiamo soltanto una bozza del programma, perchè il nostro gruppo, già da questa settimana, ha aperto un giro di consultazioni con le categorie, a partire dal presidente di Confcommercio, Gianluca Berlusconi, in vista di un progetto che sia il più possibile condiviso con le associazioni”

Partiamo dal decoro urbano.

“Dobbiamo creare una città accogliente, perchè se lo sarà per i suoi abitanti potrà esserlo anche per i turisti. Il programma deve essere chiaro e indirizzato alle più elementari necessità e al fabbisogno dei cittadini. Per creare una città gradevole è necessario controllare e verificare la manutenzione della città. Ci sono delle aree, soprattutto quella a ovest, di Bordighera, che sono completamente dimenticate. La parte del Parco Hotel, in direzione dei Piani di Borghetto, ha i marciapiedi disastrati ed anche l’illuminazione pubblica va rivista, in modo da ritrovare un’armonia architettonica con quelli che sono i corpi illuminanti già posizionati nella zona a est della città”.

Alla fine, tutti i candidati mirano alla bene della città, indipendentemente dal colore politico. Che cosa la differenzia, dunque, dai suoi avversari?

“La semplicità del programma, che dev’essere chiaro e realizzabile e la credibilità delle persone, senza nulla togliere agli altri”.

Un tasto dolente è quello della viabilità.

“Se parliamo di interventi startegici, con azioni portate a termine nel breve periodo, allora dobbiamo considerare interventi strutturali, quali i parcheggi. Bisogna riqualificare alcune aree della città. In particolare, piazza Garibaldi, quella del mercato e la ‘piccola velocità’, dove devono essere costruiti dei parcheggi sotterranei. C’è, quindi, la cosiddetta ‘via di mezzo’, il prolungamento di corso Europa verso Ventimiglia. Un’opera molto complessa da realizzare per problemi di tipo idraulico, in prossimità di via Vittorio Veneto, am deve necessariamente trovare collacazione nel futuro, non nell’ottica di un mandato, anche di due, m serve per creare una terza arteria di collegamento, dopo la Romana e l’Aurelia. Una via che si era pianificata già negli anni Ottanta, ma che non ha mai trovato un finanziamento”.

Secondo Ingenito, è proprio ora che bisogna decidere le scelte strategiche della città dei prossimi 10-15 anni, con progetti a lungo termine, perchè senza parcheggi e infrastrutture non è possibile promuovere una città turistica.

Per quanto riguarda la sicurezza avete delle proposte?

“La sicurezza sociale deve essere implementata con un adeguato sistema di videosorveglianza moderno, che consenta alle forze di polizia una rapida e immediata verifica delle immagini, senza dover ricorrere a sistemi installati da privati. Dovranno essere monitorate con particolare attenzione: le aree del Porto turistico e della Pineta e le vie di accesso della città”.

Sulla sanità e la privatizzazione del Saint Charles?

“Non siamo contrari alla privatizzazione, anzi siamo ben lieti che il primo soccorso possa diventare un pronto soccorso efficiente ed efficace, che consenta piena funzionalità, in tutte le stagione dell’anno e nell’arco delle ventiquattro ore al giorno. Se unitamente a questa privatizzazione si possa creare delle economie di scala, con un risparmio della spesa, ben venga”.

Sul lungomare ci sono dei progetti di rilancio?

“La passeggiata è un altro dei nostri interventi strategici. Dovrà essere riqualificata con soluzioni di copertura del manto stradale, diverse dall’attuale. Non possiamo assolutamente pensare a un lungomare asfaltato. E poi, bisogna preveder la possibilità per i titolari degli stabilimenti di allestire nei giardini della passeggiata dei locali idonei all’esercizio dell’attività di bar, durante la stagione invernale. Altrimenti il lungomare rischia di vivere soltanto per quattro o cinque mesi all’anno”.

Avete dei piani su Villa Regina Margherita?

“Stiamo valutando un piano finanziario volto all’acquisizione della quota della Provincia di Imperia, sulla base di una valutazione che tenga conto del prezzo in origine complessivamente pagato”.

Palazzo del Parco?

“E’ evidente che la società che ha promosso la ristrutturazione dell’Angst, dovrà allargare il sedime di via Coggiola e poi provvedere all’intervento sul Palazzo del Parco. Ci sono poi tante altre opere che andrebbero effettuate, ad esempio il muro di cemento armato di via Pasteur. Bisogna trovare delle risorse per ricoprire di pietra il muro del nuovo argine. Ci sono anche pannelli di pietra ricostruita che, nella parte esterna, possono rendere più gradevole la vista”.

Della lista “Bordighera Vince” fanno parte, per ora: Marco Laganà (realizzazione giardini); Stefano Gnutti (farmacista); Mauro Bozzarelli (finanziere); Stefano Sapino (medico veterinario); Govanni Ramoino (pensionato); Marzia Baldassarre (avvocato) e Gianluca Gazzano (frontaliere, che gestisce la pagina Facebook Bordighera Amor Mio).