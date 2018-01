Discussione accesa in Consiglio comunale sulla proposta di ridurre l’orario di attività delle sale giochi nei bar.

Sanremo verso la riduzione dell’orario di attività delle sale gioco

Nel Consiglio comunale convocato questa sera, si è discussa la mozione del M5S sulla riduzione degli orari delle sale gioco. I consiglieri hanno chiesto la riduzione di 3 ore degli orari di apertura delle sale e di funzionamento degli apparecchi da gioco in tutti gli esercizi del territorio comunale. Attualmente il regolamento comunale prevede un orario di 11 ore di gioco continuativo, dalle 9 alle 20.

La mozione del M5S propone un orario massimo di funzionamento di 8 ore, dalle ore 9 alle 12 e dalle 18 alle 23. “La scelta di questo orario è per proteggere le fasce più fragili della cittadinanza (giovani e anziani), perché si presta particolare attenzione agli orari di entrata e uscita dalle scuole e alle fasce orarie di tempo libero” ha spiegato Arrigoni (M5S).

I consiglieri di maggioranza sono stati unanimi nel sostenere la tesi di Arrigoni, ma hanno chiesto un temporaneo ritiro della pratica in attesa del regolamento che sta per decollare in ANCI LIGURIA. Pare infatti che si andrà a ridurre gli orari nelle sale gioco.

La mozione è stata quindi ritirata e verrà sottoposta già domani alla commissione consigliare, che valuterà la legittimità di tutti i punti. Al prossimo consiglio sarà dunque molto probabilmente riproposta e approvata definitivamente.