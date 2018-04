“Abbiamo lavorato a lungo per dare il via a quel grande cantiere che è la ristrutturazione dell’ex hotel Angst. Penso che sia un buon esempio di una Liguria che si è rimessa in moto. I partiti della nostra coalizione e tutti noi abbiamo riconosciuto che fosse il candidato più consono ad andare avanti, non solo per un secondo mandato, che normalmente è quello che produce i migliori risultati dopo la programmazione dei primi cinque, ma visto la consonanza del nostro modello di Liguria con questo modello di Bordighera riteniamo che quella di candidare Pallanca sia la scelta più giusta”.

Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a Bordighera, ha presentato oggi la candidatura a sindaco dell’attuale primo cittadino, Giacomo Pallanca (indipendente della lista civica “Progetto Bordighera”), quale espressione del centrodestra unito: Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia. “E’ un candidato che ha trovato il consenso dell’intera coalizione – ha aggiunto -. Un sindaco uscente, con il quale abbiamo lavorato bene in questi anni di nostra amministrazione, con cui abbiamo costruito una serie di progetti che credo renderanno migliore questa città”.

“E’ un percorso maturato in tra anni a seguito della vittoria del centrodestra in Liguria. Abbiamo trovato sempre un interlocutore attento a quelle che erano le istanze e le problematiche dei cittadini del comune di Bordighera”. Così l’attuale sindaco, Pallanca ha commentato la propria adesione al modello Toti. Va infatti sottolineato, che alle scorse elezioni i partiti di centrodestra sono rimasti all’opposizione, ma come più volte detto dallo stesso Pallanca: “All’epoca non c’erano le condizioni per un accordo”

Oltre a un folto gruppo di sostenitori, presenti anche il vicegovernatore Sonia Viale; Massimiliano Iacobucci, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia e l’assessore Claudio Scajola: “Come abbiamo fatto in tutta la Liguria e in tutti i comuni, e Bordighera non poteva essere da meno, abbiamo superato i personalismi, le divisioni e anche quelle che possono essere ambizioni personali di qualcuno, per dare una buona amministrazione ai cittadini – ha affermato -. Lo abbiamo fatto in Regione Liguria, a Genova, Spezia, Taggia, Diano Marina. Lo facciamo a Imperia e a Bordighera, come lo facciamo dall’altra parte della Liguria a Sarzana. E’ un modello normale, quello di essere insieme, di essere uniti e di collaborare”.

