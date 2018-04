CislFp trionfa alle RSU nel ponente ligure. Primo sindacato ASL 1

I primi dati, ancora provvisori, evidenziano una grossa partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori Pubblici al voto per il rinnovo della RSU, con percentuali di affluenza altissima, che supera anche 80% in molte realtà. Ènper ora evidente il primato di Cisl FP soprattutto sul fronte sanità.

Primo sindacato Asl

“I dati in nostro possesso, ci dicono che la Cisl Fp, nel territorio di Imperia e Savona ottiene il consenso di tantissime lavoratrici e lavoratori pubblici, in misura superiore al numero degli iscritti”, è questo il primo soddisfatto commento di Domenico Matera,componente della Segreteria Regionale Cisl Fp Liguria.”In particolare – continua Mafera- la Cisl Fp continua a crescere percentualmente in Sanità nelle due Aziende, Asl 1 (primo sindacato) con oltre 540 preferenze e in Asl2 con oltre 560 preferenze, in entrambe superando i risultati del 2015, poi nel comparto delle Agenzie Fiscali la Cisl Fp sia a Imperia che a Savona è il primo sindacato in tutti i seggi elettorali, con un risultato in crescita anche in tutto il comparto dello Stato e del Parastato rispetto al 2015.

Comparto autonomie locali

Nel Comparto delle Autonomie Locali, il dato provvisorio per il grande frazionamento degli Enti sul Territorio, evidenzia un forte radicamento, confermando la presenza nella maggior parte degli enti locali, anche di piccola consistenza, con un risultato complessivamente, nei due ambiti provinciali, in crescita percentuale in riferimento alla riduzione del numero di addetti, rispetto al 2015, basti pensare che solo nei 2 Ente Provincia come risultanti nel nuovo assetto sono occupati circa 250 lavoratori in meno.