Arriva anche in Liguria il nuovo soggetto politico “10 volte meglio”: lo troveremo il 4 marzo nella già affollata scheda elettorale. Nel suo nome racchiude il suo programma e i suoi obiettivi.

10 volte meglio

Che cosa vorresti che fosse 10 volte meglio? Questa è la domanda che si pongono i candidati del nuovo partito che esordirà alle elezioni del 4 marzo.

“Un nuovo gruppo politico per un’Italia che non deve arrendersi e diventare #10voltemeglio nei prossimi 10 anni attraverso le migliori competenze che il nostro paese può offrire”. Così si definisce il nuovo movimento presentato ufficialmente a Roma pochi giorni fa. Obiettivi a lungo termini, che si raggiungeranno grazie alla scesa in campo di professionisti: ingegneri, imprenditori, esperti di marketing.

Il fondatore, Andrea Dusi, dichiara di aver dato vita a questo nuovo gruppo politico per “la profonda convinzione che l’Italia possa essere la culla di un nuovo rinascimento tecnologico, digitale e culturale e il centro di un nuovo umanesimo”.

“Sogniamo di creare qualcosa di mai visto prima: un progetto che coinvolga le migliori menti della Nazione per dimostrare che in Italia non solo si può realizzare un programma concreto, ma ci si può riuscire perfino meglio che in altri Paesi”. Si dichiara apartitico e privo di legami con le altre forze politiche.

I candidati saranno presenti in Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli, Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia, Umbria e Veneto.

In Liguria, per il collegio di Sanremo sono candidati Federico Sara, per l’uninominale, e Laura Rossi, per il plurinominale.