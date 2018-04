I posti prenotabili per assistere alla cena con spettacolo Risate con Gusto stanno per terminare: ospiti d’onore il duo comico Balbontin e Ceccon, noti per le varie partecipazioni televisive. Perciò, per chi non ha intenzione di lasciarsi sfuggire l’occasione, è il momento per assicurarsi la prenotazione.Per prenotazioni Tel 3401266988

Risate con Gusto

Risate con Gusto sarà il titolo dell’iniziativa promossa da Pasta Fresca Morena e Sestiere Burgu per dare visibilità al territorio e sostenere la Spes nelle loro attività.I comici sono noti per i loro programmi televisivi su Mediaset Rai e Sky tra i quali Colorado, Buldozzer e Torta di Riso, saranno lieti di partecipare con il loro spettacolo che allieterà l’intera serata.

Quando?

Sabato 28 aprile alle 20, al centro Spes Onlus di corso Limone Piemonte a Ventimiglia. Previsti cena e spettacolo di cabaret 32 euro tutto compreso.

Parte del ricavato andrà in beneficenza alla Spes e lo spettacolo verrà trasmesso in diretta su Radio Intemelia da Lorenzo Devoto e Desiree Nossa.