Ultimo weekend d’inverno. Ecco cosa fare oggi e domani in provincia di Imperia e Costa Azzurra

Sabato 17 marzo

Bordighera

– Ballata d’autunno. Per la Stagione Teatrale 2018, alle 21 al Palazzo del Parco va in scena lo spettacolo “Ballata d’autunno” della compagnia Il Teatro nelle Foglie, nella piece si fondano teatro d’ombre, mimo, acrobatica aerea, danza, clownerie. Biglietti a 12 euro. Per info 338 6273449

Diano Marina

– Favole al Museo-Alle 16 al MARM Museo Civico Diano Marina (c/o Sez. Archeologica del Museo) storie antiche, miti e leggende per bambini dai 6 ai 10 anni, a cura del personale del MARM – Museo Civico Diano Marina.

– Frozen Frames. Palazzo del Parco ospita la mostra dell’artista Aqua Aura, concepita come un’escursione in un paesaggio che ha inizio alcuni anni fa nella serie “Frozen Frames” ed è continuato e sviluppato in una serie di immagini più recenti che ritroviamo nella serie “Scintillation”. La mostra resta aperta fino a sabato 7 aprile. Ingresso libero. Informazioni al telefono: 37137127763200261297

Imperia

– Filosofia. Alle 17.30 alla Libreria Mondadori per gli Incontri culturali di filosofia tenuto da Silvio Zaghi, dell’Associazione Culturale M. De Tommaso parla del tema “Essere nel mondo: paura, fragilità, fiducia”. Ingresso libero

– Planetario itinerante. Al Museo Navale fino al 20 marzo ecco L’Universo in una stanza a Imperia, un planetario itinerante per le scolaresche e per il pubblico, dedicato alla divulgazione dell’astronomia. Evento in collaborazione con l’Osservatorio Astronomico del Righi di Genova e del Comitato Antikythera. Orari per le scolaresche: giorni feriali dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16 (turni di visita da un’ora); orari per il pubblico: giorni feriali dalle 16 alle 19, sabato dalle 14.45 alle 19.30 e domenica dalle 15 alle 19.30 (ingresso senza prenotazione; turni di 45 minuti).

– Adriano Celentano- Alle 21 all’Auditorium della Camera di Commercio va in scena “Tempo di svalutation, spettacolo omaggio ad Adriano Celentano. Biglietti di ingresso 12 euro. Per info 346 0876303

Ospedaletti

– In ricordo di Valerio Venturi. Per il ciclo di incontri in ricordo di Valerio Venturi, “Il cantico della bellezza”, alle ore 17 alla Biblioteca Civica Massimiliano Morelli presenta il suo libro di poesie “Pandora in poi andrà meglio”, con Mirko Fontemaggi e musica di Sergio Caputo (violino) e Carlo Ormea (pianoforte). Ingresso libero

Pieve di Teco

– Terremoto sui tacchi. Per la rassegna comica Ridere al Salvini, alle 21 al Teatro Salvini spettacolo con Eugenio Ripepi e Giorgia Brusco “Terremoto sui tacchi”. Direzione artistica di Eugenio Ripepi e Matteo Monforte, organizzazione CMC di sanremo. Biglietti a 10 euro. Per info 328 3043741

Rocchetta Nervina

– Escursione. Parte alle 9.30 l’escursione guidata gratuita di ca 10 km sul tema La storia delle Alpi del Mediterraneo. Si visiterano Rocchettà M. Terca, Valle Barbaira, Rocchetta, con la guida Marco Macchi. All’arrivo è offerto uno snack ai partecipanti nella sede comunale. Ritrovo davanti Comune. Per info 338 1375423

Sanremo

– Milano-Sanremo. Nel pomeriggio alle 16 circa arrivo della gara ciclistica Milano-Sanremo, organizzata da RCS Sport. Traguardo in via Roma

Ventimiglia

– Bocciofila. Per il 60° compleanno dell’Unione Bocciofila di Roverino (1958-2018), alle 20 nel Complesso sportivo di corso Limone Piemonte serata conviviale con la musica de I Nuovi Solidi e cena

Cannes

– “Impressions d’aujourd’hui”. A Le Suquet des Art(iste)s, 7 rue Saint-Dizier, a Le Suquet, è aperta l’esposizione “Impressions d’aujourd’hui”, raccolta delle incisioni di Olivia Paroldi e di altri artisti internazionali. La mostra resta aperta fino al 22 aprile sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Ingresso libero. Prenotazioni e informazioni al 04 97 06 44 90

– Cucina in festa. Al via la settimana della “Cuisine cannoise en fête”. Fino al 24 marzo è in programma la terza edizione dell’iniziativa culinaria dedicata alle ghiottonerie della costa e dell’entroterra. Dalle 10 alle 13 al Marché Forville degustazione di prodotti locali di agricoltori e artigiani. Inoltre per tutta la settimana 50 ristoranti della cittadina propongono un menu a tema

Cap d’Ail

– Festa irlandese. Al Chateau des Terrasses festa di S. Patrick serata pub e live music con Dubh Linn

Grasse

– Flower power. Al Musée Fragonard è aperta fino al 15 aprile l’esposizione “Where flowers dream”, collezione di foto, stoffe, oggetti, disegni creati da Carolyn Quatermaine

Montecarlo

– Printemps des arts. Alle 18.30 al Grimaldi Forum incontro con il musicologo Philippe Albèra sul tema “Charles Ives le visionnaire” nell’ambito della programmazione del Festival Printemps des arts

– Musica da camera. Per la rassegna Les Printemps des arts alle 20.30 al Grimaldi Forum concerto di Samuel Bricault (flauto) “La Sequenza de Berio” dal repertorio di Luciano Berio e a seguire concerto dell’Orchestre national de France con Emmanuel Krivine e Yutaka Sado, direzione, sul repertorio di Leonard Bernstein e Charles Ives

Domenica 18 marzo

Diano Marina

– Pesto in piazza. Nell’ambito della “Settimana del Pesto” (dal 12 al 18 marzo) organizzata dalla Regione Liguria per sostenere la candidatura Unesco del Pesto al mortaio quale Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità, il Comune di Diano Marina aderisce all’evento di preparazione collettiva del pesto al mortaio dal titolo “Pesto in Piazza” dove chi desidera potrà sfidarsi per fare il pesto più buono, in piazza Martiri della Libertà dalle 9 alle 12.30. Sono tutti invitati a partecipare, la Regione fornirà gli appositi kit con gli ingredienti necessari alla preparazione del pesto ed i partecipanti riceveranno dei gadget brandizzati ad hoc (grembiuli, occhialini colorati etc), è solamente necessario che ognuno si porti il mortaio da casa. Nell’occasione, di qui il motto “Firma e Pesta”, tutti sono invitati a firmare l’apposito “Libro Firme” (che verrà poi riconsegnato alla Regione Liguria) per firmare a sostegno della petizione Unesco.

Ospedaletti

– Mangiamu i nosci articiocchi. Alle ore 12, in piazzetta Sant’Erasmo e via Roma, “Carciofo di strada-Mangiamu i nosci articiocchi” a cura del Comitato Circuito e U Descu Spiareté. La banda musicale di Pompeiana dalle ore 11 animerà la sagra gastronomica che intende valorizzare il prodotto locale con menù a 10 euro.

Pieve di Teco

– Terremoto sui tacchi. Per la rassegna comica Ridere al Salvini, alle 17 al Teatro Salvini spettacolo con Eugenio Ripepi e Giorgia Brusco “Terremoto sui tacchi”. Direzione artistica di Eugenio Ripepi e Matteo Monforte, organizzazione CMC di sanremo. Biglietti a 10 euro. Per info 328 3043741

Sanremo

– Granfondo. In programma la Granfondo Sanremo-Sanremo in occasione de La Classicissima. Partenza da Corso Garibaldi, passaggio da Poggio, Pasta party e Premiazione alle 13.30 al Palafiori

Ventimiglia

– Liber Theatrum. Alle ore 18 al B&B Casa Fenoglio di Ventimiglia Alta il gruppo ventimigliese Liber Theatrum propone il lavoro “Il coraggio delle donne”, regia di Diego Marangon, assistito da Claudio Ristagno

Cannes

– Thé dansant. Alle 14.30 nella Salle culturelle Les Arlucs, 24 avenue des Arlucs, Cannes La Bocca, va in scena lo spettacolo Thé dansant, sul thème : Le Printemps. Biglietti: intero 12 euro, ridotto 8 euro. Info e prenotazioni al 0033 4 93 06 06 06

Nizza

– Fiera di Nizza. A Palais de l’Exposition è visitabile la fiera di Nizza sotto le insegne di “Et vos envies fleurissent”, con 17mila metri quadrati di esposizioni. Apertura dalle 10 alle 19 fino al 26 marzo

– Ensemble Baroque. Alle 16.30 l’Ensemble Baroque de Nice diretto dal violinista Gilbert Bezzina in concerto all’Eglise Saint Roch in place Saint Roch a Nizza. In programma le “Suites” di Francois Couperin