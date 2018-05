Da venerdì 25 a domenica 27 maggio 2018 si svolgerà la 17ª Edizione del Festival della Cultura Mediterranea a Imperia.

Festival della Cultura Mediterranea a Imperia

La kermesse si svolgerà nel centro storico di Porto Maurizio, con il patrocinio della presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dei Beni e le Attività Culturali, della Città di Imperia, Provincia di Imperia e Camera di Commercio Riviere di Liguria e Regione Liguria.

ll Festival è organizzato dal Comitato San Maurizio presieduto da Luciangela Aimo, insieme con la commissione scientifica presieduta da Annelise Caverzasi. Si tratta di parti attive nella ricerca di nuovi temi di interesse finalizzati alla crescita dell’evento, e si avvale della collaborazione di Giuliano Ferrari e dell’associazione Agenda Fotografica per la parte conoscitiva del territorio e delle tradizioni.

La parte espositiva e i rapporti con le case editrici è curata da Espansione di Paola Savella.

La mostra mercato del libro inserita nel piano di rilancio del Centro Storico di Porto Maurizio, alla sua diciassettesima edizione si affaccia direttamente sulle vie del Centro storico con la partecipazione case editrici e un’esposizione di migliaia di libri.

Grazie al gran numero di visitatori la Fiera del Libro di Imperia si colloca tra le manifestazioni culturali di maggior rilievo a livello nazionale mantenendo attrattiva e vivacità organizzativa.

Gli ospiti 2018

Numerosi e prestigiosi gli ospiti di questa edizione.

Dario Arkel, Lorenzo Beccati, Michela Vittoria Brambilla, Andrea Camera, Daniele Capezzone, Gianca

Fenoglio, Giovanni Maria Flick, Cinzia Ghigliano, Mario Giordano, Luca laccarino, Max Laudadio, Maria Giovanna Luini, Laura Maragliano, Fabio Mendolicchio, Gianluca Morozzi, Margherita Oggero, Danilo Paparelli, Barbara Ronchi della Rocca, Antonella Tarpino, Marcello Veneziani, Martina Dell’Ombra, Piero Fassino.

Il filo conduttore

Il leitmotiv sarà “Passioni Tiepide: il piacere e l’utilità dell’inutile”.

Le “passioni tiepide” sono le passioni “disincantate” dei “giovani-adulti” abituati a comunicare con lo smartphone, che moltiplica le relazioni possibili ma le sbiadisce e le raffredda, generalizzando un approccio al mondo sin troppo realistico e finalizzato all’utile.

La mediterraneità, tema conduttore del Festival della Cultura Mediteranea, in questa edizione, viene proposta come “luogo”, dimensione di vita tradizionalmente intessuta di legami forti, con persone e cose, capace di ridare senso alla passione per ideare e per decidere, per crescere e progettare.