La rassegna sabato 19 e domenica 20 maggio. Stand di prodotti tipici, visite guidate, mostre, laboratori, animazione e passeggiate alla scoperta dei borghi di Vasia e Prelà.

Expo Val Prino 2018: due giorno alla scoperta dei borghi di Vasia e Prelà

Dopo l’appuntamento di Dolceacqua, gli Expo di Primavera promossi dall’Azienda Speciale “PromoRiviere” della Camera di Commercio Riviere di Liguria fanno tappa a Dolcedo e in Val Prino. Il rendez-vous è infatti in programma sabato 19 e domenica 20 maggio 2018 ed è organizzato in collaborazione con i Comuni di Dolcedo, Vasia, Prelà e le associazioni del territorio.

La rassegna approda in una vallata suggestiva con due giorni di eventi all’insegna dell’enogastronomia legata a chi produce e alle ricette tradizionali. Spazio dunque al cibo di strada, alla cucina rigorosamente ligure, alle tradizioni locali, la conoscenza dell’olio extravergine di oliva e dei vini della vallata.

Il programma

L’Expo Val Prino si caratterizza con le escursioni nella natura, passeggiate lungo sentieri e mulattiere alla scoperta dei borghi e della loro storia lungo il percorso Dolcedo-Prelà-Valloria-Passo della Valle-Ripalta-Dolcedo, camminata di facile/media difficoltà in compagnia di Gert Heller. l’appuntamento è per sabato alle ore 10.

Nel pomeriggio di domenica visita di Dolcedo con Jose Silvano e Paola Rubaudo. Ritrovo in piazza Doria, alle 14.30, stand del Comune di Dolcedo con durata circa 90 minuti. Momento di approfondimento alle 10.30 di sabato con il convegno dedicato alla riqualificazione del Monte Faudo e del Monte Follia nella sala San Domenico.

Nei due giorni street food tutto ligure (dalle 11 alle ore 19.30). Ciò grazie alle associazioni e alle Pro loco dell’Unione Val Prino in piazza don Minzoni e degustazione guidata da sommelier dei vini del territorio. Spazio alle tradizioni con la gara di petanque (sabato dalle 14.30). L’evento è organizzato dalle associazioni “Antica Contea di Pietralata” e “U Casô Novü al campo sportivo di Dolcedo.

Protagonisti della rassegna ancora una volta i prodotti tipici di qualità, le aziende e le bellezze artistiche, culturali e paesaggistiche della Valle: oltre agli stand ospitati in piazza Doria e nel cuore del centro storico la manifestazione offre incontri, mostre, laboratori, degustazioni, concorsi, musica e animazione.