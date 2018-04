Villa Grock e il Museo del Clown, a Imperia, saranno aperti in via straordinaria lunedì 23 e martedì 24 aprile.

Apertura straordinaria di Villa Grock

Villa Grock e il Museo del Clown saranno aperti al pubblico lunedì 23 e martedì 24 aprile al pomeriggio, dalle 14,30 alle 18. Proporranno inoltre un’interessante novità. Le audioguide saranno infatti in quattro lingue (italiano, francese, inglese e tedesco). In dieci punti diversi del giardino e della villa illustrano la storia e le caratteristiche dell’edificio. Nel secolo scorso fu abitato dal più grande clown del circo, lo svizzero Adrien Wettach, in arte Grock.

I nuovi supporti, utilizzabili con una semplice inquadratura del QR code con lo smartphone dotato dell’apposita app, sono stati realizzati con l’impegno della Provincia di Imperia, proprietaria della villa e del giardino, in collaborazione con la Regione Liguria.