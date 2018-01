Ufo in Riviera

Solo a gennaio 2018, il sito A.R.I.A. (associazione ricerca italiana aliena), gestito dall’ufologo Angelo Maggioni, ha pubblicato vari video relativi a oggetti volanti non identificati, da nord a sud del Paese. L’ultimo è stato ripreso in Liguria, a Pigna, in provincia di Imperia.

La discussione

Maggioni non esclude che potremmo trovarci davanti a un particolare difetto del telefono o interferenza ma esclude con certezza l’opzione nuvoletta ( nuvoletta esclusa anche dalle analisi condotte dal CICAP che optano per una macchia ) . Allo stesso tempo, spiega l’esperto, quello ripreso potrebbe essere realmente un oggetto volante non identificato con una forma geometrica non convenzionale

si può valutare in modo diverso l’ipotesi oggetto volante tanto da interpellare il secondo fotografo fototecnico esperto Daniel Cangialosi Il fotografo ha così esaminato la foto e dato un suo parere ecco cosa ha comunicato dopo una settimana di esame : ” dopo un attenta verifica sono arrivato alla conclusione che si tratta di un oggetto solido in quanto tutto intorno si intravede dei vapori di calore, ripreso dalla parte posteriore, però non sono in grado di definire che tipo di oggetto sia, dalla foto si vede il fondo dell’oggetto con le parti destra e sinistra un po inclinate, tanto per capirci tipo il fondo di una barca questo fondo si protrae in avanti e solo nella parte finale prende la forma di un cuneo, poi nella parte posteriore si vedono 3 cerchi che richiamano dei sistemi di propulsione di cui uno attivo e due spenti, nella parte destra si intravede la parte laterale destra dell’oggetto, invece nella parte superiore si intravedono due rialzi che possono richiamare due cupolini. Quindi per concludere penso che si tratta un oggetto solido che definirei un ovni in quanto non si riesce a determinare l’esatta provenienza. Escludo in modo categorico che si possa trattare di una nuvola di una macchia o di un riflesso, in quanto l’oggetto a dei punti di ancoraggio che si vedono e diversi uno dall’altro, una varietà di colori tutti diversi, cosa che in una nuvola non potrebbe succedere cosi come in una macchia o un riflesso “