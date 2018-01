Tutta la Liguria fa il tifo per lo chef Roberto Rollino, ambasciatore della Liguria nel programma Cuochi d’Italia.

Roberto Rollino torna a Cuochi d’Italia

Cuochi d’Italia è una trasmissione in onda su TV8, condotta da Alessandro Borghese. In ogni puntata, due chef devono sfidarsi sulla cucina regionale propria e dell’avversario, in due sfide distinte. Vince chi totalizza il massimo punteggio, ottenuto con i voti degli chef Cristian Tomei e Gennaro Esposito.

Questa sera, lo chef di San Bartolomeo al Mare Roberto Rollino torna al programma Cuochi d’Italia. Dopo aver vinto la prima sfida contro la Calabria, stasera Rollino incontra la cucina regionale della Campania.

Il primo ingrediente, scelto dalla giuria, su cui devono confrontarsi i due cuochi sarà la prescinseua, tipico formaggio ligure.