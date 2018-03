Si terrà oggi pomeriggio il funerale di Tomaso Arnaldi, ex presidente del comitato San Benedetto di Taggia scomparso all’età di 80 anni.

Oggi l’ultimo saluto a Tomaso Arnaldi

Tutta Taggia si riunirà alle 15 nella basilica della Madonna Miracolosa per dare l’ultimo saluto a “Tom” Arnaldi, personaggio molto stimato dalla comunità. Un punto di riferimento per i festeggiamenti di San Benedetto, Arnaldi ha sempre avuto la passione per i costumi storici a cui dedicava una particolare attenzione. Tomaso Arnaldi è venuto a mancare poche settimane dopo la morte di Ilvo Martini, altra pietra miliare del comitato di San Benedetto.