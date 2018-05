Muore dissanguato in un agriturismo

La vittima un 55enne che aveva scelto la riviera ligure per trascorrere la convalescenza dopo un’operazione

E’ morto dissanguato nelle sua camera di un agriturismo di Castellaro, un 55enne residente in Germania. Il corpo dell’uomo che pare avesse vissuto per un certo periodo di tempo nella località sulle alture tra Taggia e Riva Ligure è stato trovato privo di vita in una pozza di sangue. Il medico legale ha confermato che il decesso è avvenuto per una emorragia dovuta a un ferita non ancora guarita relativa a un intervento recente.

Il 55enne pare avesse proprio scelto Castellaro, che come detto conosceva bene secondo quanto riportato oggi da La Stampa, per trascorrere la convalescenza