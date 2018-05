Dal mese scorso, nella città di Confine, è attivo un nuovo servizio di spazzamento e lavaggio strade meccanizzato. Come già divulgato, interessa le vie centrali della città di Ventimiglia (in seguito si estenderà anche in altri quartieri) e avviene durante tutto l’anno, ad eccezione del mese di agosto; il centro è stato suddiviso in 5 zone, ciascuna delle quali è al centro dell’iniziativa una volta al mese (vedi cartina e calendario allegati). Il 7 maggio dalle (00 alle 06, la notte tra domenica e lunedì) la zona interessata sarà l’Arancione, mentre il 9 maggio sarà quella Rossa.

Le zone

Zona Arancione: primo lunedì del mese (a partire dal 7 maggio 2018)

· via Mameli

· via Cavour (tratto compreso tra via Ruffini e via Martiri della Libertà)

· via della Repubblica (tratto compreso tra via Vittorio Veneto e via Cavour)

· via Roma (tratto compreso tra via Ruffini e via Bligny)

· via Martiri della Libertà (tratto compreso tra via Girolamo Rossi e via Roma)

Zona Rossa: secondo mercoledì del mese (a partire dal 9 maggio 2018)

· piazza Cesare Battisti

· via della Repubblica (tratto compreso tra via Cavour e Piazza Cesare Battisti)

· via Carso (tratto compreso tra via Roma e via Sottoconvento)

· via Hanbury

· via Metella

· via Agricola

CALENDARIO DEGLI SPAZZAMENTI E LAVAGGI PROGRAMMATI:

ZONA GIALLA: primo mercoledì del mese (a partire dal 4 aprile 2018, secondo passaggio 2 maggio)

ZONA ROSSA: secondo mercoledì del mese (a partire dal 9 maggio 2018)

ZONA BLU: terzo mercoledì del mese (a partire dal 16 maggio 2018)

ZONA VERDE: quarto mercoledì del mese (a partire dal 23 maggio 2018)

ZONA ARANCIO: primo lunedì del mese (a partire dal 7 maggio 2018)

La mappa del centro