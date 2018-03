Tre treni hanno subito ritardi di circa venti minuti ciascuno, tra le 12 e le 13.15, a causa di una persona che è stata vista aggirarsi sui binari della ferrovia, tra Ventimiglia e Sanremo. Sono stati alcuni passanti a lanciare l’allarme.

Accertamenti sono in corso per ricostruire la vicenda, ma sembra che l’intruso potesse avere intenzioni suicide, particolare che esclude l’eventuale ipotesi del migrante che ha sbagliato strada per andare in Francia attraverso la ferrovia.

I convogli, che viaggiavano in entrambe le direzioni di marcia, hanno proseguito la loro corsa, molto a rilento, ma senza fermarsi.