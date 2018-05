Tutto quello che c’è da sapere sui contratti con Confedilizia Sanremo

Si terrà domani 9 maggio alle ore 17 presso la sede di APE – Confedilizia di Sanremo, in Via Giardini Vittorio Veneto n. 4, un incontro-seminario sulla contrattualistica locativa.

Si tratterà del primo di una serie di appuntamenti con i soci e con tutti coloro che desiderino avvicinarsi allassociazione e riceverne assistenza, volti alla trattazione e discussione riguardo ad alcuni rilevanti aspetti giuridici e fiscali dei contratti ad uso abitativo, agevolati e non, ad uso turistico e transitori, anche alla luce dellintroduzione ad opera del D.M. del 16 gennaio 2017 dellattestazione per i contratti agevolati in rapporto con i vigenti Accordi Territoriali del 13 dicembre 2016.

Relazioneranno negli incontri lAvv. Pier Carlo Croce (Presidente dellAssociazione), lAvv. Michele Raffa (Past-President e Consigliere), lAvv. Massimo Ivaldo (Vicepresidente), il Dottor Paolo Borea (Presidente Ordine dei Commercialisti e Segretario-Tesoriere dellAssociazione), lAvv. Antonella Venturi (Titolare Delegazione APE di Bordighera), lAvv. Sonia Bellone (Titolare Delegazione APE di Ventimiglia) e lAvv. Edoardo Bonino (Titolare Delegazione APE di Taggia-Arma).