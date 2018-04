Tantissime le iniziative organizzate in questo fine settimana di calda primavera. Dallo sport al teatro, passando per le visite guidate e le escursioni alla scoperta del nostro territorio. Senza dimenticare il Festival della Salute a Sanremo e i “Carrugi in Fiore” di Dolceacqua, i Montecarlo Rolex Masters e la Red Bull Air Race nei cieli di Cannes.

Sabato 21 aprile – Provincia

Bordighera

Alle 16 concerto del mare al Chiosco Della Musica, Lungomare Argentina, con i giovani musicisti dell’Associazione Musicale Pentagramma. Ingresso gratuito.

Alle 21 a Palazzo del Parco va in scena “Eravamo quasi in cielo”, spettacolo teatrale e musicale con Gianfelice Facchetti (figlio di Giacinto, giocatore di calcio dell’Inter e della Nazionale) e con la formazione Ottavo Richter Trio.

Diano Marina

A Palazzo del Parco – Sala Mostre e Convegni “R. Falchi” è visitabile fino al 5 maggio la mostra “La Favola della vita” a cura di Paolo Lazzerini, organizzata dall’Ufficio Cultura del Comune di Diano Marina. Inaugurazione sabato 21 aprile dalle ore 17,00 alla presenza dell’artista. Apertura da lunedì a domenica dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 sabato 21 aprile

Visita guidata al ricco patrimonio storico della città a cura del personale del MARM – Museo Civico di Diano Marina. Biglietto EUR 2,00 a persona, durata della visita guidata h. 1,5 (indossare scarpe idonee). Appuntamento alle ore 10 presso la Sezione Risorgimentale del Museo. È gradita la prenotazione allo 0183.497621

Dolceacqua

Per il ciclo di eventi Expo Val Nervia e Val Verbone in programma: Ore 9.00 apertura degli stand “Expo val Nervia e Val Verbone” e del mercato del giardinaggio dell’artigianato e dei prodotti del territorio – Piazza Mauro. Apertura del concorso floreale” Carrugi in fiore”; postazioni nel centro storico; Ore 10.00 Partenza per la visita di Rocchetta Nervina, Apricale e Isolabona. Itinerario gratuito bus con bus 20 posti. Appuntamento a Dolceacqua in Piazza Garibaldi (pensilina della fermata bus). Rientro a Dolceacqua per le ore 12.30 circa. Per info e prenotazioni segreteria@promimperia.it tel 0183 793.280/245; Ore 10.00 Degustazioni di prodotti tipici a cura dei Comuni partecipanti all’Expo Val Nervia e Val Verbone – Piazza Mauro; Dalle 10:00 e ore 15:00 area laboratori: attività di dimostrazione artigianale e laboratori per adulti e bambini; Ore 19.30 chiusura stand

Imperia

Dalle 10 alle 11 in Biblioteca Civica si svolge “Favolando: Nati per leggere, nati per la musica”, laboratorio di lettura per genitori e figli da 0 a 6 anni. Un momento di condivisione, di svago e di apprendimento per la famiglia. Ingresso libero e gratuito.

Sanremo

Dalle 9 alle 18 mercatino di fiori al Museo del Fiore di Villa Ormond.

Visita della ” Pigna” di Sanremo. Accompagnati da una guida turistica si visiteranno il centro storico di Sanremo, ricco di storia, palazzi, piazze e giardini. Appuntamento davanti alla cattedrale di San Siro alle ore 16.00. Durata due ore; costo 5 euro a persona; ragazzi fino a 15 anni gratis. È gradita la prenotazione al 3381375423. Organizzazione Liguria da scoprire

Al Palafiori ultimo giorno del Festival della salute, terza edizione dell’iniziativa con in programma idee, incontri, laboratori, mostre e stand informativi dedicati al tema della salute, della sanità e del benessere dalle ore 8.30 alle 19. Evento a cura della ASL 1 Imperiese. Ingresso libero.

Dalle 20.30 al Teatro Ariston si svolgono le finali mondiali del GEF 2018, il festival mondiale di creatività nella scuola a cura della Kismet e del Cav. Uff. Paolo Alberti.

Alle 17 al Caleidospazio 36 di via XX settembre 36 presentazione del libro “Non ho visto niente”. Angela Giordano, educatrice in carcere a Torino affronta il tema della repressione e dell’abuso in carcere e di come la sua esperienza lavorativa sia stata bruscamente interrotta a causa della sua solidarietà al movimento NO TAV.

Sabato 21 aprile – Costa Azzurra

Antibes

Si svolge dalle 10.30 alle 19.30 in Pré aux Pêcheurs fino all’8 maggio il Salon Antibes Art Fair, antiquités et art moderne, fiera specializzata in oggetti e creazioni artistiche

Cannes

Dalle 10 alle 11 alla Plage du Midi (kiosque 16) circuito di training gratuito per tutti.

Nei cieli cittadini ecco la Red Bull Air Race, tre giorni di esibizioni e spettacolari evoluzioni aeree.

Fino al 29 aprile al Centre d’Art la Malmaison (47 La Croisette) la mostra “Picasso:la suite vollard”, con opere dal Museo Nazionale Picasso di Parigi. Apertura da lunedì a domenica ore 10/13 e 14/18. Ingresso: intero 10 euro, ridotto 5 euro.

Montecarlo

In corso torneo Montecarlo Rolex Masters di tennis al Country Club. Previste navette bus gratuite dal centro.

Villeneuve Loubet

Il Pôle Culturel Auguste Escoffier ospita alle 15 e alle 21 per il ciclo Théâtre programmé par Au Fil du Loup lo spettacolo «Intrigues à la cour».

Domenica 22 aprile – Provincia

Dolceacqua

Programma della manifestazione in data odierna: Ore 9.00 apertura degli stand di “Expo Val Nervia e Val Verbone” e del mercato del giardinaggio, dell’artigianato e dei prodotti del territorio – Piazza Mauro; Ore 10.00 Partenza per la visita di Pigna, Buggio e Castelvittorio. Itinerario gratuito con bus 20 posti. Appuntamento a Dolceacqua in Piazza Garibaldi (pensilina della fermata bus). Rientro a Dolceacqua per le ore 12.30 circa. Per info e prenotazioni segreteria@promimperia.ittel 0183 793280/245; Dalle 10.00 Degustazioni di prodotti tipici a cura dei Comuni partecipanti all’Expo Val Nervia e Val Verbone – Piazza Mauro; Dalle 10:00 e ore 15:00 area laboratori: attività di dimostrazione artigianale e laboratori per adulti e bambini; Ore 16:00 La Compagnia Carristi “Gli Zuveni di S.Marta” di Ventimiglia presenta “L’arte dell’infioratura a mosaico” Dimostrazione; Dalle 14.30 esibizione di musica e canto a cura della prof.ssa Cristina Squarciafichi – Loggia di Palazzo Doria in Piazza Mauro; Ore 16.30 Premiazione del Concorso floreale”Carrugi in fiore” – Loggia di Palazzo Doria in Piazza Mauro. A seguire la Banda Folcloristica “Canta e Sciuscia” si esibirà per il paese; Dalle 18:30 Concerto della “Sprytz Swing Band”

Imperia

Alle ore 17.30, al Teatro dell’Attrito di Imperia, la compagnia “I Cattivi di Cuore” presenta “I segreti del bosco”, spettacolo teatrale per bambini (e non solo) con Antonio Manconi, Giorgia Brusco e Chiara Giribaldi. Informazioni e prenotazioni al numero 329 4955513

San Lorenzo al Mare

Per la rassegna teatrale L’Albero in…prosa, alle 21 nella Sala Samuel Beckett spettacolo teatrale di e con Paolo Mazzarelli e Lino Musella con la Compagnia Musella Mazzarelli in collaborazione con Marche Teatro. domenica 22 aprile

Sanremo

Passeggiata sulle alture di Sanremo. Si parte dall’antico borgo di Coldirodi. La discesa avverrà per un diverso percorso direttamente a Coldirodi lungo il crinale che scende verso la croce di padre Poggi. RITROVO: ore 9,00 Davanti alla ex-stazione ferroviaria a Sanremo oppure a Coldirodi davanti alla chiesa parrocchiale alle ore 9,20. DURATA: 5 ore 30′ circa + soste. Rientro per le ore 16,00. DIFFICOLTA’: Escursionistica – 650 m di dislivello in salita QUOTA: 10 euro a persona, ragazzi fino a 15 anni gratis, tessera 5 escursioni 40 euro. Per informazioni rivolgersi alla guida Marco Macchi 338 1375423

Visitabile fino al 29 aprile nel Foyer di Porta Teatro del Casinò di Sanremo la mostra di Giorgio Rocchi 1965-1999 dal titolo “Tra narrazione e fermo immagine. Una storia tutta italiana”. Apertura dalle ore 15 a mezzanotte; ingresso libero. domenica 22 aprile

Dalle 8 per tutta la giornata fiera di Bussana nuova nel centro della frazione.

Domenica 22 aprile – Costa Azzurra

Cannes

Ultimo giorno di svolgimento nei cieli cittadini della Red Bull Air Race, tre giorni di esibizioni e spettacolari evoluzioni aeree.

Al Théâtre Debussy alle 20.30 “Edmond”. La piéce ha ricevuto 7 Nominations Molières 2017 quale migliore commedia ed è firmata da Alexis Michalik, 34 anni. Informazioni e prenotazioni alla biglietteria del Palais al 04 92 98 62 77

Montecarlo

Finalissima del torneo Montecarlo Rolex Masters di tennis al Country Club. Previste navette bus gratuite dal centro

Alle 17 nella Eglise Saint Charles concerto dell’ensemble “THE AEROPHONICS”, in repertorio colonne sonore. Suonano gli allievi dell’orchestra dell’Académie Rainier III. Ingresso libero. Per informazioni +377 93 15 28 91

Alla Salle Garnier alle 15 in scena “I Masnadieri” di Giuseppe Verdi con Alexei Tikhomirov, Ramon Vargas, Nicola Alaimo, Carmen Giannattasio, Reinaldo Macias, Christophe Berry, Mikhail Timochenko e il Coro dell’Opera e l’Orchestra Filarmonica di Montecarlo diretta da Daniele Callegari. Direzione Leo Muscato domenica 22 aprile

Nizza

Ultimo giorno per visitare al Parc Phoenix di Nizza (Salle Cassini) la mostra “Faces à faces” di Agnès Jennepin.

Villeneuve Loubet

Dalle 10 alle 19 giornata American Dream organizzata da Les Harley du Cœur.