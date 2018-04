Non pochi i disagi arrecati ai passeggeri che devono usufruire del servizio sostitutivo, non sufficiente a coprire tutta l’utenza. Difficoltà si registrano soprattutto nella stazione di Fossano, mentre Trenitalia invita a passare da Genova a chi si deve recare nel Ponente ligure. LEGGI QUI gli orari dei pullman.

Trovati solo quattro pullman per il servizio sostitutivo Trenitalia

Trenitalia, già ieri nelle ore immediatamente successive allo svio avvenuto a Trinità Benevagenna, ha contattato trenta aziende di trasporto su gomma in Piemonte e Liguria per poter utilizzare il maggior numero di autobus disponibili per i servizi sostitutivi nel tratto interrotto tra Mondovì e Fossano.

A causa del periodo di vacanza, per i ponti del 25 Aprile e del 1° Maggio, le ditte hanno dato disponibili complessivamente solo i quattro pullman. Stanno attualmente svolgendo il servizio spola tra Mondovì e Fossano. Tutti gli altri autobus erano infatti già utilizzati per altri servizi.

Consapevole che i mezzi non sarebbero stati sufficienti per il numero di viaggiatori previsto sulla linea Torino – Savona, già nella giornata di ieri, Trenitalia ha consigliato per i viaggi in treno di utilizzare l’itinerario alternativo “via Genova” senza sovrapprezzo.

Vista la situazione l’unica alternativa era sospendere tutti i servizi ferroviari programmati. Decisione che Trenitalia non ha adottato con senso di responsabilità. Avrebbe infatti solo creato maggiori disagi a quanti avevano già programmato il viaggio, in particolare per i passeggeri che utilizzano il treno nelle tratte intermedie della relazione Torino – Savona.

Tutte le località sono presidiate con assistenza ai clienti dedicata.