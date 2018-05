Trasporti: treni e fermate speciali per la Sagra del Pesce

Sabato 12 e domenica 13 maggio, in occasione della 67esima edizione della Sagra del pesce di Camogli, su richiesta della Regione Liguria saranno effettuate fermate straordinarie dei convogli ferroviari nella stazione del borgo. Lo annuncia l’assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino. “Con l’introduzione di nuove fermate e di un treno straordinario nella notte tra sabato e domenica – spiega l’assessore Berrino – siamo andati incontro alle richieste del borgo di Camogli in occasione di una festa molto sentita e che attrae tantissimi visitatori da tutta la Liguria e non solo. Il treno della notte servirà ai tantissimi che vorranno passare una serata speciale nel borgo degli innamorati, gustare il buon pesce azzurro della nostra tradizione e raggiungere in tutta tranquillità le località dell’estremo levante ligure”.

Il 12 maggio, il treno regionale R11376 dalla Spezia Centrale per Genova Brignole delle 17.50 effettuerà fermata straordinaria a Camogli alle 18.50 e il treno R11378 dalla Spezia delle 19.57 per Genova Brignole fermerà a Camogli alle 20.57. Sempre il 12 maggio, il treno R11375 (partenza da Genova Brignole alle 18.45 per La Spezia) fermerà a Camogli alle 19.10 e il R11377 (partenza da Genova Brignole alle 20.45 per La Spezia) fermerà a Camogli alle 21.10. Nella notte tra il 12 e il 13 maggio, il nuovo treno R 33799, con partenza da Recco alle 00.45 e diretto alla Spezia, fermerà a Camogli alle 00.50 ed effettuerà tutte le fermate fino alla Spezia Centrale (arrivo alle 2.25).