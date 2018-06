Sole e temporali “di calore”

“L’anticiclone delle Azzorre sarà in rinforzo nei prossimi giorni soprattutto sull’Europa centrale, ma con interessamento almeno parziale anche dell’Italia” – lo confermano le previsioni degli esperti, che spiegano– avremo così giornate in prevalenza soleggiate soprattutto al Centronord, salvo ancora qualche nota instabile lunedì, in particolare su Alpi, Appennino, centrali tirreniche e Liguria di Levante, dove non escludiamo qualche rovescio o temporale. Da martedì sole dominante e temporali di calore più confinati a ridosso dei monti”

Meridione instabile

Le regioni meridionali rimarranno per contro ai margini dell’alta pressione, con tempo più variabile, qui ci sarà ancora la possibilità per acquazzoni e temporali sparsi specie durante le ore pomeridiane. Le zone più penalizzate saranno Appennino, Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia centro-orientale, con qualche fenomeno anche intenso, ma non mancheranno anche delle belle parentesi assolate, in particolare sui versanti adriatici.