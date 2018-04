Tante cose da fare in questa domenica di aprile in provincia e Costa Azzurra

Mostre, passeggiate, musica e gara di fuoristrada: ecco tutti gli eventi di questa soleggiata domenica

Domenica 8 aprile – Provincia

Aquila d’Arroscia

Una due giorni dedicata ai fuoristrada 4×4 con Aquila off road, percorsi nel comprensorio. Organizzazione e accoglienza a cura della Pro Loco di Aquila d’Arroscia

Bordighera

Nell’ambito del calendario dell’Inverno Musicale 2018, la Chiesa Anglicana alle ore 16.00 ospita il concerto “Auguri Rossini!, in collaborazione con TACTUS. In scena I Solisti Laudensi, Direttore: Fabio Merlini. Musiche di Rossini, Verdi, Rolla. Biglietti: intero EUR 12,00; ridotto EUR 10,00 (fino ai diciotto ed oltre i sessantacinque anni; fino a dieci anni: gratuito). I biglietti si acquistano dalle ore 14.00, esclusivamente nel giorno e nel luogo del concerto. Il pubblico è ammesso fino all’inizio della rappresentazione e limitatamente alla disponibilità dei posti a sedere.

Ultimo giorno per visitare all’Accademia Balbo la mostra “Vernice Fresca – collettiva di arte visiva”, raccolta delle opere di 29 artisti. Apertura ore 16/19

Diano Castello

Alle 16 nella Chiesa di San Giovanni pomeriggio tra arte e musica sotto le insegne di “Giuditta e le altre”, rassegna dedicata alle figure femminili complesse nell’antichità greca e nella Bibbia.

Dolceacqua

Breve passeggiata nel paese per poi raggiungere, attraverso la storica mulattiera che collega Dolceacqua all’Alta Via dei Monti Liguri e alla Val Roia, la Chiesa campestre di San Bernardo custode di pregevoli affreschi del 500. Per l’escursione si consigliano scarpe comode. Al termine della passeggiata degustazione di vini Doc e di prodotti tipici locali presso l’Enoteca Regionale della Liguria. In caso di maltempo l’escursione viene annullata. Ritrovo ore 15 davanti all’Ufficio Informazioni Turistiche di Dolceacqua. Prenotazione obbligatoria: 0184 229507. Quota di partecipazione: EUR 10,00 a persona comprensivo di visita guidata e degustazione. Prenotazione obbligatoria (richiesto numero minimo partecipanti)

Imperia

A Lo Spazio Vuoto, per la stagione teatrale 2017-2018, va in scena alle 21.15 lo spettacolo “LA CANTATRICE CALVA” di Eugène Ionesco, con Livia Carli, Gianni Oliveri, Federica Siri, Samantha Sottile, Roberto Cordero, Amedeo Casella. Scenografia e Costumi Carlo Senesi. Regia Gianni Oliveri e Livia Carli. Biglietti da 11 a 16 euro

Vallecrosia

Nella Sala Polivalente G. Natta torna la rassegna di musica barocca “Primavera in musica”, a cura dell’Ass. musicale Pergolesi, XIV edizione. Nel corso del pomeriggio si svolgono le esecuzioni di 12 allievi dell’Ensemble Musica d’insieme-Archi del Conservatorio Paganini di Genova. Ingresso libero.

Ventimiglia

Ultimo giorno di apertura al Forte dell’Annunziata è visitabile una mostra dedicata alle donne e alla moda, a cura del Museo Daphnè di Sanremo. Venerdì 6 e domenica 8 ingresso libero per le donne

Domenica 8 aprile – Costa Azzurra

Beaulieu-sur-mer

Alle 18.30 al Casinò concerto del coro delle giovani voci del Bolchoi di Mosca. Un punto d’orgoglio per la stagione lirica dedicata alle Grandi voci di domani, organizzato da Comune e Centre d’art lyrique de la Mediterranee, con la direzione artistica di Elizabeth Vidal e André Cognet. Biglietti a 15 euro