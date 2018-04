Oltre 5000 presenze per il GEF

Ancora una volta grandi numeri per la 20° edizione del GEF – il Festival Mondiale di Creatività nella Scuola. Oltre 5.000 presenze alberghiere – fra concorrenti, studenti, insegnanti, genitori ed accompagnatori – hanno “occupato” la città dei fiori da mercoledì 18 a sabato 21 aprile per le Fasi Finali del GEF confermando, come ogni anno, l’interesse per questa genuina manifestazione. Teatro Ariston e Teatro dell’Opera del Casinò Municipale le location interessate dai due eventi, realizzati in collaborazione con il Comune di Sanremo ed il Casinò Municipale, con il Patrocinio di Comune di Sanremo, Regione Liguria, Comitato Italiano per l’UNICEF ed Istituto Internazionale di Diritto Umanitario.

Più di 60 scuole, 2000 studenti in gara

ll GEF – un contenitore unico al mondo nato, da un idea del Cav. Uff. Paolo Alberti – quest’anno ha visto la presenza di oltre 60 scuole (tra italiane straniere), qualificate per le fasi finali, che hanno preso parte ai vari concorsi a loro riservati. Musica/Canto, Danza, Musical, Teatro, Cinema, Moda, Ginnastica Artistica e Ritmica, Scrittura, Pittura, Progetti delle scuole, Sociale ed altro, hanno coinvolto quasi 2.000 studenti, che per un anno intero hanno lavorato tutti ai loro progetti con l’obbiettivo di poterli presentare alle qualificate Giurie del GEF.

Attori, musicisti e ginnaste

Il “Global Education Award”, è stato assegnato all’attore statunitense Clayton Norcross, il “GEF Sports Award” alla ginnasta Marta Pagnini ed il “GEF Music Award” al musicista e cantante Vittorio De Scalzi (New Trolls).Ora l’appuntamento con il GEF è già per la 21° edizione – in programma nel maggio 2019 – con tanti nuovi progetti. Per “sanremoJunior”, invece, sarà la volta del primo traguardo: quello con il 10° anno.

Tutti i vincitori

Nella serata di mercoledì 18, invece, si sono “sfidati” i 16 finalisti della Finale Mondiale di “sanremoJunior”, giunto alla 9° edizione, in rappresentanza di Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Italia, Kazakhstan, Lettonia, Lituania, Malta, Panama, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Svezia, Ukraina. U.S.A. e Uzbekistan. L’ha spuntata su tutti la bielorussa Maria Zhilina che si è aggiudicata il “Grand Prix 2018”, mentre il premio speciale assegnato dal Comitato “sanremoJunior” è andato alla slovacca Margaréta Ondrejková. Premio dello Studente all’italiano Francesco Carrer, di Treviso.

Ecco di seguito tutti i vincitori delle varie specialità e Sezioni.

“sanremoJunior” 2018

Coppa “Gran Prix 2018”: Maria Zhilina (Bielorussia), Sez. A3

Delfino Azzurro “Prix of sanremoJunior Committée”: Margaréta Ondrejková (Slovacchia), Sez. A3

Premio dello Studente: Francesco Carrer (Italia), Sez. A2

(assegnato da 242 studenti delle scuole del comprensorio sanremese presenti all’Ariston)

GEF – Il Festival Mondiale della Creatività nella Scuola 2018

Vincitori Festival Internazionale della Musica Scolastica:

Sez. A – Istituto dell’Infanzia “Farinelli”/Mantova

Sez. B – Istituto Comprensivo/Ghedi (Bs)

Sez. C – Celebi Mehemet Anatolian High School/Bursa (Turchia)

Sez. D e Vincitori assoluti “Delfino d’argento” – Piccolo Coro del Teatro “A. Rendano”/Cosenza

Vincitori Festival Internazionale di Danza e Ginnastica per le Scuole:

Sez. B e Vincitori assoluti “Delfino d’argento” – New Crazy Dance/Sanremo (Im)

Sez. E – Spozeczna Szkola Podstawowa/Varsavia (Polonia)

Sez. F – Spazio B Kyudokan/Sesto San Giovanni (Mi)

Sez. G Ginnastica Ritmica – Ginnastica Riviera dei Fiori/Taggia (Im)

Sez. G Ginnastica Artistica – PGS Camporosso/Camporosso (Im)

School Fashion Award:

Vincitori assoluti “Delfino d’Argento”

Istituto Statale di Istruzione Superiore “Caravaggio”/San Gennaro Vesuviano (Na)

Festival Internazionale del Cinema Scolastico

Vincitori assoluti “Delfino d’Argento”

Istituto Comprensivo Avegno-Camogli-Recco-Uscio, Scuola Secondaria I grado/Recco (Ge)

scriviAMO – Concorso internazionale di scrittura

Sez. Epigrammi – Istituto Comprensivo “De Amicis” Scuola Primaria IVb/Bordighera (Im)

Sez. Aforismi – Istituto Comprensivo “De Amicis” Scuola Secondaria IIb/Bordighera (Im)

Eurotheatre

Sez. C – Liceo Classico delle Scienze Umane “F. Durante”/Frattamaggiore (Na)

Sez. D – Scoala Centrala/Bucarest (Romania)

Sez. B e Vincitori assoluti “Delfino d’argento” – Istituto Comprensivo “Gramsci”/Roma

Delfino Rosa

(Assegnato alla scuola scelta dal Comitato GEF quale Ospite, per “l’opera creativa presentata”)

Bursa Cagdas Oncu Schools/Bursa (Turchia)

Il Bambino in Ospedale – Concorso riservato ai bambini degenti in ospedale

Tema: “Una lettera al mio atleta sportivo preferito”

Vincitore – Sebastiano Alongi/Soragna (Pr) c/o Reparto Pediatria dell’Ospedale Maggiore di Parma,

Sezione Ospedaliera dell’Istituto Comprensivo “G. Ferrari” di Parma

Con una lettera indirizzata al calciatore Gennaro “Ringhio” Gattuso (intervenuto sabato sera con un videomessaggio)