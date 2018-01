Anche questa settimana pubblichiamo le offerte di lavoro dei Centri per l’Impiego di Imperia, Sanremo e Ventimiglia.

CONTATTI CENTRI PER L’IMPIEGO

Ventimiglia: via Lamboglia 13 (T.0184/254822); Cpi Imperia: piazza Roma 2 (T.0183/704472); Cpi Sanremo (T.0184/577099): via P.Agosti 245 da martedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e mercoledì il pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30. Inviare CV con codice di riferimento annuncio a cpi-ventimiglia@provincia.imperia.it. cpi.sanremo@provincia.imperia.it cpi.imperia@provincia.imperia.it whatsApp: 3351542262

Imperia

Laboratorio artigianale da asporto Imperia cerca 1 aiuto cuoco per cucina da asporto part time a tempo determinato. Requisiti: licenza media, esperienza, autonomia preparazione piatti. Cod. riferimento: 20/18/I

Hotel a Diano Marina cerca 1 apprendista aiuto cuoco per cucina pasticceria. Requisiti: licenza media, esperienza, patente B. Cod. riferimento: 19/18/I

Associazione Onlus a Imperia cerca 1 assistemte domiciliare a tempo determinato part time prorogabile. Requisiti: Laurea Scienze Educazione L18 L19 o educatore professionale L-SNT2, esperienza di almeno 5 anni, conosce za utilizzo comunicazione aumentativa, patente B e mezzo proprio. Cod. riferimento: 18/18/I

Ristorante a Cervo cerca 1 cuoco a tempo determinato. Requisiti: dipl. alberghiero, esperienza di almeno 3 anni. Cod. riferimento: 17/18/I

Albergo nell’entroterra di IMperia cerca 1 cuoco a tempo determinato 4 mesi da maggio. Requisiti: diploma, cuoco autonomo specializzato nella preparazione di piatti tradizionali liguri, esperienza decennale, patente B e mezzo proprio. Cod. riferimento: 16/18/I

Ristorante a Imperia cerca 1 cuoco e 1 cameriere a tempo determinato. Requisiti: dipl. alberghiero, esperienza, patente e lingua inglese (cameriere). Cod. riferimento: 15/18/I e 14/18/I

Azienda pulizie a Imperia cerca 1 autista spurghista a tempo indeterminato. Requisiti: capacità addetto funzionamento autospurgo, patente C, esperienza di almeno 3 anni. Cod. riferimento: 12/18/I

Hotel a Diano Marina cerca 1 primo cuoco/a e un maitre di sala a tempo determinato. Requisiti: dipl. alberghiero, esperienza di almeno 4 anni, lingue inglese/francese/tedesco (maitre). Cod. riferimento: 11/18/I e 10/18/I

Studio commercialista cerca 1 impiegato contabile a tempo determinato. Requisiti: diploma ragionera/Laurea Economia, esperienza in altri studi commercialisti di almeno 2 anni, capacità di gestione contabilità e adempimenti contabili su supporto Team System, ottime conoscenze informatiche. Cod. riferimento: 02/18/I

Cooperativa a Imperia cerca 2 infermieri/e professionali a tempo determinato un mese prorogabile. Requisiti: Laurea Scienze Infermieristiche, iscrizione Ipavsi, esperienze. Cod. riferimento: 322/17/I

Azienda riparazioni auto a Imperia cerca 1 meccanico auto e veicoli industriali a tempo determinato. Requisiti: diploma tecnico, esperienza di almeno 3 anni nel settore automezzi, capacità valutazione problematiche e risoluzione. Cod. riferimento: 316/17/I

Cooperativa a Imperia cerca 2 educatori/trici professionali. Requisiti: Laurea scienze Educazione L18 L19 o educatore professionale L-SNT2, esperienza almeno biennale, patente B. Cod. riferimento: 306/17/I

Cooperativa a Imperia cerca 2 O.s.s. a tempo determinato 1 mese prorogabile. Requisiti: qualifica O.s.s., esperienza di minimo 2 anni, patente B. Cod. riferimento: 305/17/I

Cooperativa sociale a Imperia cerca 1 educatrice/tore a tempo determinato 1 mese. Requisiti: Lurea in Scienza dell’Educazione conseguita presso la Facoltà di Medicina o tecnico della Riabilitazione Psichiatrica, esperienza di almeno 2 anni. Cod. riferimento: 301/17/I

Sanremo

Studio professionale a Sanremo cerca 1 apprendista impiegata. Requisiti: Laurea triennale materie economiche, conoscenza pacchetto Office, conoscenza pratica di economia aziendale e contabilità, minima esperienza. Cod. riferimento: 16/18/S

Studio professionale a Sanremo cerca 1 addetto buste paga a tempo indeterminato. Requisiti: conoscenza software Zucchetti, esperienza biennale. Cod. riferimento: 15/18/S

Impresa pulizie a Sanremo cerca 1 addetto pulizie a tempo determinato. Richiesta minima esperienza. Cod. riferimento: 14/18/S

Impresa pulizie a Sanremo cerca 1 addetto pulizie a tempo determinato. Richiesta minima esperienza. Cod. riferimento: 13/18/S

Studio professionale a Sanremo cerca 1 apprendista impiegata. Richiesto diploma e buone conoscenze informatiche. Cod. riferimento: 12/18/S

Commercio fiori ad Arma di Taggia cerca 1 impiegata amministrativa a tempo determinato. Requisiti: richiesta esperienza nel settore, conoscenze informatiche, automunita, flessibilità orario. Cod. riferimento: 11/18/S

Azienda viaggi a Sanremo cerca 1 agente di viaggio a tempo determinato. Requisiti: diploma superiore, esperienza, spiccata attitudine commerciale, ottime capacità sistemi di comunicazione informatici, conoscenza di almeno 1 lingua straniera. Cod. riferimento: 10/18/S

Ristorante a Sanremo cerca 1 apprendista banconiera part time in orario serale. Richiesta minima esperienza nella mansione. Cod. riferimento: 8/18/S

Studio professionale a Sanremo cerca 1 apprendista impiegata. Requisiti: diploma laurea in materie economiche, buona conoscenza lingue inglese e francese, conoscenze informatiche e capacità relazionali. Cod. riferimento: 7/18/S

Ditta artigiana a Sanremo cerca 1 apprendista elettricista. Richiesto il diploma Ipsia o similare e patente B. Cod. riferimento: 6/18/S

Famiglia privata a Sanremo cerca 1 badante a tempo indeterminato. Requisiti: referenze, patente B, disponibilità a lavorare nei giorni festivi. Cod. riferimento: 3/18/S

Casa di cura a Riva Ligure cerca 1 O.s.s. a tempo determinato. Requisiti: Attestato qualifica professionale Operatore Socio Sanitario, esperienza, disponibilità lavoro su turni e giorni festivi. Cod. riferimento: 02/18/S

Impresa edile a Sanremo cerca 1 impiegato tecnico a tempo determinato. Requisiti: laurea in Architettura o Ingegneria, diploma superiore Geometra, esperienza nella presentazione progetti per gare d’appalto e buona conoscenza lingue inglese e francese. Cod. riferimento: 257/17/S

Azienda di fiori a Sanremo cerca 1 impiegato a tempo determinato. Requisiti: diploma, conoscenze informatiche e madrelingua tedesca. Cod. riferimento: 255/17/S

Ventimiglia

Azienda commerciale a Ventimiglia cerca 1 impiegato a tempo determinato sei mesi full time con possibilità di proroga. Requisiti: dipl. ragioneria, esperienza settore amministrazione/fatturazione, lingue inglese (C1) e francese (B2), Pacchetto Office. Cod. riferimento: 11/18/V

Parrucchiere uomo/donna a Ventimiglia cerca 1 parrucchiere a tempo indeterminato part time 3 gg/settimana. Requisiti: licenza media, recente esperienza, richiesti seguenti servizi: taglio uomo, colore mèches. Cod. riferimento: 10/18/V

Azienda edile a Ventimiglia cerca 1 impiegato a tempo determinato tre mesi full time. Requisiti: diplo ragioneria, competenza settore amministrativo/fatturazione, pacchetto Office. Cod. riferimento: 09/18/V

Bar/ristorante a Ventimiglia cerca 1 cuoco a tempo determinato full time 4/6 mesi. Requisiti: dipl. alberghiero, esperienza resposabile cucina, lavoro su festivi. Cod. riferimento: 08/18/V

Coop. sociale a Ventimiglia cerca 1 O.s.s. a tempo determinato 1 mese full time con possibilità di proroga. Requisiti: licenza media, qualifica O.s.s. per assistenza anziani, previsto lavoro su turni e festivi. Cod. riferimento: 07/08/V

Parrucchiere a Ventimiglia cerca 1 parrucchiera a tempo indeterminato part time 3 gg/settimana. Requisiti: licenza media, esperienza, si richiede di saper praticare: colore, mechés e messa in piega. Cod. riferimento: 06/18/V

Azienda giardinaggio a Ventimiglia cerca 1 apprendista giardiniere full time. Requisiti: età 18-29 anni, dipl. agraria, patentino di abilitazione all’uso della motosega e dei prodotti fitosanitari, creazione e manutenzione aree verdi, conoscenza lingue inglese e francese a liv. A2, patente B e mezzo proprio. Cod. riferimento: 04/18/V

Ristorante a Ventimiglia cerca 1 cuoco a tempo determinato 3 mesi full time. Requisiti: dipl. alberghiero, esperienza nel settore, lavoro su festivi. Cod. riferimento: 03/18/V

Azienda agricola a Isolabona cerca 1 apprendista impiegato part time per o8 mesi. Requisiti: età 18-29 anni, dipl. superiore, lavori ordinari di segreteria, pacchetto Officelingue inglese e tedesco liv. C1. Cod. riferimento: 02/18/V

Azienda edile a Ventimiglia cerca 1 impiegato a tempo determinato 12 mesi full time con possibilità di proroga. Requisiti: Laurea Economia o dipl. ragioneria, minima esperienza, pacchetto Office, lingua francese liv. B1/B2. Cod. riferimento: 01/18/V

Francia

Azienda industriale a Montecarlo cerca 1 tecnico addetto manutenzione macchinari a tempo determinato full time 6 mesi. Requisiti: diploma o qualifica indirizzo meccanico, esperienza abile nel montaggio e smontaggio macchinari, conoscenza francese liv. B2. Cod. riferimento: 27/D/18/V

Azienda industriale a Montecarlo cerca 1 operaio addetto al carrello elevatore a tempo determinato full time sei mesi. Requisiti: patentino per carrello elevatore, esperienza, francese liv. B2. Cod. riferimento: 26/D/18/V

Azienda industriale a Montecarlo cerca addetto alla produzione. Requisiti: esperienza documentata, lingua francese B2, automunito. Cod. riferimento: 25/D/18/V

Ristorante a Montecarlo cerca 1 cameriere a tempo determinato full time 6 mesi. Requisiti: esperienza, francese B2, gradito inglese. Cod. riferimento: 23/D/18/V

Ristorante a Montecarlo cerca 1 pasticcere a tempo determinato 6 mesi. Requisiti: dipl. alberghiero, esperienza, francese B2, gradito inglese. Cod. riferimento: 23/D/18/V

Albergo e ristorante a Montecarlo cerca 1 cuoco capo partita a tempo determinato full time. Requisiti: dipl. alberghiero, esperienza, lingua francese B2. Cod. riferimento: 22/D/18/V

Albergo e ristorante a Montecarlo cerca 1 aiuto cuoco a tempo determinato full time. Requisiti: dipl. alberghiero, esperienza, lingua francese B2. Cod. riferimento: 21/D/18/V

Albergo e ristorante a Montecarlo cerca 1 cuoco a tempo determinato full time. Requisiti: dipl. alberghiero, esperienza, lingua francese B2. Cod. riferimento: 20/D/18/V

Albergo e ristorante a Montecarlo cerca 1 chef de rang a tempo determinato full time. Requisiti: dipl. alberghiero, esperienza, lingua francese B2, gradito inglese. Cod. riferimento: 19/D/18/V

Ristorante a Montecarlo cerca 1 lavapiatti a tempo determinato full time. Requisiti: esperienza tutto fare, lingua francese A2. Cod. riferimento: 18/D/18/V

Ufficio commerciale nel Principato di Monaco cerca giurista d’impresa a tempo determinato full time 6 mesi. Requisiti: Laurea in Legge/Giurisprudenza, cansulente e responsabile dell’azienda nel campo giuridico, conoscenza lingue francese e inglese liv. C1. Cod. riferimento: 17/D/18/V

Studio tecnico nel Principato di Monaco cerca 1 ingegnere/geometra a tempo determinato full time 6 mesi. Requisiti: Laurea Ingegneria/Architettura o dipl. Geometra, esperienza nel disegno tesbico Autocad, programma Ravit, Mep e Autodesk, conscenza lingue francese e inglese liv. B2 Cod. riferimento: 16/D/18/V

Ufficio commerciale nel principato di Monaco cerca 1 impiegato amministrativo a tempo determinato full time 6 mesi. Requisiti: Laurea o diploma, addetto al mercato della compravendita di prodotti, conosceza lingue francese e inglese liv. B2.Cod. riferimento: 15/D/18/V

Ditta edile a Monaco cerca 1 manovale a tempo determinato full time 6 mesi. Requisiti: licenza media, esperienza, addetto alle casseformi, lingua francese liv. A1. Cod. riferimento: 10/D/18/V

Ditta edile a Monaco cerca 1 operaio specializzato a tempo determinato 6 mesi. Requisiti: licenza media, esperienza, addetto alle casseformi e messa in opera armature in ferro per costruzioni, lingua francese liv. A1. Cod. riferimento: 09/D/18/V

Ditta edile a Monaco cerca 1 imbianchino a tempo determinato 6 mesi. Requisiti: licenza media, esperienza, lingua francese liv. A1. Cod. riferimento: 08/D/18/V

Ditta edile a Monaco cerca 1 idraulico a tempo determinato 6 mesi. Requisiti: licenza media, esperienza installazione impianti riscaldamento, lingua francese liv. A1. Cod. riferimento: 07/D/18/V

Ditta edile a Monaco cerca 1 elettricista a tempo determinato 6 mesi. Requisiti: licenza media, esperienza, lingua francese liv. A1. Cod. riferimento: 06/D/18/V

Ditta edile a Monaco cerca 1 operaio qualificato piastrellista a tempo determinato 6 mesi. Requisiti: licenza media, esperienza, lingua francese liv. A1. Cod. riferimento: 05/D/18/V

Ditta edile a Monaco cerca 1 operaio qualificato a tempo determinato 6 mesi. Requisiti: licenza media, esperienza, addetto alle casseformi e messa in opera armature in ferro per costruzioni, lingua francese liv. A1. Cod. riferimento: 04/D/18/V

Ditta edile in Francia cerca 4 operai qualificati a tempo determinato 12 mesi. Requisiti: licenza media, esperienza, lavoro presso cantieri tra Nizza e Mentone lingua francese liv. A1. Cod. riferimento: 03/D/18/V

Ditta edile in Francia cerca 4 carpentieri a tempo determinato 12 mesi. Requisiti: licenza media, esperienza, lavoro presso cantieri tra Nizza e Mentone lingua francese liv. A1. Cod. riferimento: 02/D/18/V

Ditta edile in Francia cerca 4 muratori a tempo determinato 12 mesi. Requisiti: licenza media, esperienza, lavoro presso cantieri tra Nizza e Mentone lingua francese liv. A1. Cod. riferimento: 01/D/18/V