Le proposte della domenica per la domenica in Riviera e Costa Azzurra

Mercatini, musica e cultura nell’entroterra e lungo la costa

Bordighera

Inverno musicale Per il 33° Inverno Musicale di Bordighera, alle 16 nella Chiesa Anglicana concerto Il contrabbasso virtuoso con musiche di Giovanni Bottesini e Nino Rota. Franco Pianigiani, contrabbasso; Cristina Orvieto, pianoforte. Biglietti di ingresso 12 euro

“La bambina con la valigia rossa La Galleria di Via Dritta 22 per la Giornata della Memoria ospita un un evento ispirato al racconto di Enzo Iorio dedicato alla Shoah: “La bambina con la valigia rossa”, una mostra-spettacolo per non dimenticare. A dare vita e voce ai due protagonisti saranno i due giovani attori Rosalinda Esposito e Andrea Iorio. Con lo stesso intento commemorativo, Elia Barone, Saverio Chiappalone, Andrea Iorio, Sandro Libra, Roberto Pallanca, Ivan Secco e Pino Venditti esporranno pitture, fotografie e sculture. A scandire il ritmo del racconto e ad accompagnare le suggestioni dei sei artisti saranno le note di Marco Balbo e della sua chitarra. In programma dalle 16 alle 20. Ingresso libero

Diano Marina

Benedizione dell’Arca di Noè Nella frazione di Diano Calderina, nella Chiesa di San Giacomo, dalle 15.30 tradizionale benedizione degli animali.

Dolceacqua

Mercatino In piazza Mauro per tutta la giornata mercatino di antiquariato e collezionismo

Visita guidata Visita alla scoperta di Dolceacqua e ai siti di maggior interesse storico come il Ponte Vecchio, la Parrocchiale di Sant’Antonio Abate, il Palazzo Luigina Garoscio con la Pinacoteca Morscio e la Biblioteca Civica, il Castello dei Doria. Al termine della passeggiata degustazione del rinomato Rossese presso l’Enoteca Regionale della Liguria. Ritrovo alle ore 15 allo IAT. Prenotazione obbligatoria allo 0184 229507 – 206666

Imperia

Brocante Dalle 8 alle 19 ImperiAntica, mercatino di oggetti vintage e di curiosità sotto i Portici di via Bonfante, a cura dell’Associazione La Luna

Escursione Escursione da Montegrazie al Monte Santa Croce (Giro ad anello) a cura di Liguria da Scoprire. Ritrovo davanti alla Chiesa Parrocchiale di Montegrazie oppure alle ore 8.30 alla ex stazione ferrovieria di Sanremo. Quota di partecipazione 10 euro; per info 338 1375423

Ospedaletti

Film Per “Ciak è tempo di… cinema”, alle 16 a La Piccola proiezione film Indivisibili di Edoardo De Angelis. Ingresso libero

Pieve di Teco

Brocante Dalle 8 alle 18 in corso Ponzoni mercatino di antiquariato e curiosità

San Lorenzo al Mare

Sposi in Riviera All’Hotel Riviera dei Fiori al Porto turistico di Aregai fiera “Sposi in Riviera 2018”, evento dedicato alle coppie di futuri sposi alla scoperta delle ultime novità e tendenze del 2018 per organizzare al meglio il fatidico giorno del SI. Apertura dalle 10 alle 20

Cannes

Bolero di Ravel Alle 16.30 al Théâtre Croisette, Hôtel JW Marriott, concerto dedicato al Bolero di Ravel con l’Orchestre de Cannes. Informazioni e prenotazioni alla biglietteria del 00334 92 98 62 77

Montecarlo

Festival International du Cirque de Monte-Carlo Si tiene all’Espace Fontvieille il Festival International du Cirque de Monte-Carlo, uno tra i principali festival del mondo

Macchine elettriche radiotelecomandate Dalle 8 alle 12 sulla pista di pattinaggio all’aperto in Quai Albert Ier gare di modellini di macchine telecomandate (ammesse solo modelli elettrici). In collaborazione con la Fédération Monégasque de Modélisme e la société MC Clic. Per informazioni +377 93 15 06 09

Nizza