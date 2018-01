Anche questa settimana pubblichiamo le offerte di lavoro dei Centri per l’Impiego di Imperia, Sanremo e Ventimiglia.

CONTATTI CENTRI PER L’IMPIEGO

Cpi Ventimiglia: via Lamboglia 13 (T.0184/254822);

Cpi Imperia: piazza Roma 2 (T.0183/704472);

Cpi Sanremo (T.0184/577099): via P.Agosti 245

da martedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e mercoledì il pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30.

Inviare CV con codice di riferimento annuncio a cpi-ventimiglia@provincia.imperia.it. cpi.sanremo@provincia.imperia.it cpi.imperia@provincia.imperia.it

whatsApp: 3351542262

Imperia

Hotel a Imperia cerca 1 cuoco a tempo determinato. Requisiti: dipl, alberghiero, esperienza triennale. Cod. riferimento: 08/18/I

Bar a Imperia cerca 1 barista con contratto a chiamata. Requisiti: diploma alberghiero, esperienza, ottima lingua inglese. Cod. riferimento: 07/18/I

Negozio grande distribuzione a Imperia cerca 1 apprendista magazziniere. Requisiti: licenza media, esperienza, capacità relazionali. Cod. riferimento: 06/18I

Azienda edile a Imperia cerca 1 muratore a tempo determinato con possibilità di passare a indeterminato. Requisiti: licenza media, esperienza di almeno 7 anni, capacità relazionali, patente B. Cod. riferimento: 05/18/I

Azienda edile Imperia cerca 1 apprendista manovale. Requisiti: licenza media, esperienza, capacità relazionali, patente B. Cod. riferimento: 04/18/I

Profumeria a Imperia cerca 1 apprendista addetto/a alle vendite. Requisiti: diploma superiore, qualifica truccatore/estetista, esperienza, capacità elazionali, lingua inglese, patente B. Cod. riferimento: 03/18/I

Studio commercialista cerca 1 impiegato contabile a tempo determinato. Requisiti: diploma ragionera/Laurea Economia, esperienza in altri studi commercialisti di almeno 2 anni, capacità di gestione contabilità e adempimenti contabili su supporto Team System, ottime conoscenze informatiche. Cod. riferimento: 02/18/I

Ente privato a Cervo cerca 1 educatrice a tempo determinato. Requisiti: Educatore con titolo (Laurea in Scienza dell’Educazione L18 o L19 o Educatore professionale L/SNT2), esperienza triennale con minori, patente B. Cod. riferimento: 01/18/I

Cooperativa a Imperia cerca 2 infermieri/e professionali a tempo determinato un mese prorogabile. Requisiti: Laurea Scienze Infermieristiche, iscrizione Ipavsi, esperienze. Cod. riferimento: 322/17/I

Azienda a Imperia cerca 1 apprendista termo idraulico. Requisiti: diploma tecnico, esperienza. Cod. riferimento: 318/17/I

Azienda a Imperia cerca 1 idraulico a tempo determinato. Requisiti: diploma tecnico, esperienza di almeno 3 anni nel settore. Cod. riferimento: 317/17/I

Azienda riparazioni auto a Imperia cerca 1 meccanico auto e veicoli industriali a tempo determinato. Requisiti: diploma tecnico, esperienza di almeno 3 anni nel settore automezzi, capacità valutazione problematiche e risoluzione. Cod. riferimento: 316/17/I

Coop. sociale cerca 1 assistente familiare a tempo determinato un mese prorogabile. Requisiti: licenza media più qualifica assistente familiare, esperienza, competenze relazionali e organizzative. Cod. riferimento: 309/17/I

Cooperativa sociale a Imperia cerca 2 O.s.s. a tempo determinato. Requisiti: qualifica operatore socio sanitario, esperienza di almeno 2 anni, patente B. Cod. riferimento: 307/17/I

Cooperativa a Imperia cerca 2 educatori/trici professionali. Requisiti: Laurea scienze Educazione L18 L19 o educatore professionale L-SNT2, esperienza almeno biennale, patente B. Cod. riferimento: 306/17/I

Cooperativa a Imperia cerca 2 O.s.s. a tempo determinato 1 mese prorogabile. Requisiti: qualifica O.s.s., esperienza di minimo 2 anni, patente B. Cod. riferimento: 305/17/I

Hotel a Imperia cerca 1 barista a tempo determinato 4/6 mesi da maggio 2018. Requisiti: diploma alberghiero, esperienza triennale, lingua inglese. Cod. riferimento: 304/17/I

Hotel a Impera cerca 1 cameriere/a di sala a tempo determinato 4/6 mesi da maggio 2018. Requisiti: diploma alberghiero, esperienza, lingua inglese. Cod. riferimento: 303/17/I

Cooperativa sociale a Imperia cerca 1 educatrice/tore a tempo determinato 1 mese. Requisiti: Lurea in Scienza dell’Educazione conseguita presso la Facoltà di Medicina o tecnico della Riabilitazione Psichiatrica, esperienza di almeno 2 anni. Cod. riferimento: 301/17/I

Sanremo

Casa di cura a Riva Ligure cerca 1 O.s.s. a tempo determinato. Requisiti: Attestato qualifica professionale Operatore Socio Sanitario, esperienza, disponibilità lavoro su turni e giorni festivi. Cod. riferimento: 02/18/S

Azienda artigiana a Sanremo cerca 1 apprendista impiegato part time. Requisiti: diploma ragioneria o simile, conoscenze informatiche, lingua inglese. Cod. riferimento: 01/18/S

Albergo a Sanremo cerca 1 cameriera ai piani a tempo determinato. Requisiti: esperienza, buona conoscenza lingue inglese e francese e disponibilità a lavorare su turni e giorni festivi. Cod. riferimento: 258/17/S

Impresa edile a Sanremo cerca 1 impiegato tecnico a tempo determinato. Requisiti: laurea in Architettura o Ingegneria, diploma superiore Geometra, esperienza nella presentazione progetti per gare d’appalto e buona conoscenza lingue inglese e francese. Cod. riferimento: 257/17/S

Parrucchiera a Sanremo cerca 1 parrucchiera a tempo indeterminato con esperienza pluriennale. Cod. riferimento: 256/17/S

Azienda di fiori a Sanremo cerca 1 impiegato a tempo determinato. Requisiti: diploma, conoscenze informatiche e madrelingua tedesca. Cod. riferimento: 255/17/S

Ventimiglia

Parrucchiere a Ventimiglia cerca 1 parrucchiera a tempo indeterminato part time 3 gg/settimana. Requisiti: licenza media, esperienza, si richiede di saper praticare: colore, mechés e messa in piega. Cod. riferimento: 06/18/V

Azienda servizi a Ventimiglia cerca 1 apprendista addetto servizio pulizie. Requisiti: età 18-29 anni, licenza media, volontà, disponibilità ad effettuare pulizia negli edifici, patente B e mezzo proprio. Cod. riferimento: 05/18/V

Azienda giardinaggio a Ventimiglia cerca 1 apprendista giardiniere full time. Requisiti: età 18-29 anni, dipl. agraria, patentino di abilitazione all’uso della motosega e dei prodotti fitosanitari, creazione e manutenzione aree verdi, conoscenza lingue inglese e francese a liv. A2, patente B e mezzo proprio. Cod. riferimento: 04/18/V

Ristorante a Ventimiglia cerca 1 cuoco a tempo determinato 3 mesi full time. Requisiti: dipl. alberghiero, esperienza nel settore, lavoro su festivi. Cod. riferimento: 03/18/V

Azienda agricola a Isolabona cerca 1 apprendista impiegato part time per o8 mesi. Requisiti: età 18-29 anni, dipl. superiore, lavori ordinari di segreteria, pacchetto Officelingue inglese e tedesco liv. C1. Cod. riferimento: 02/18/V

Azienda edile a Ventimiglia cerca 1 impiegato a tempo determinato 12 mesi full time con possibilità di proroga. Requisiti: Laurea Economia o dipl. ragioneria, minima esperienza, pacchetto Office, lingua francese liv. B1/B2. Cod. riferimento: 01/18/V

Cooperativa sociale a Ventimiglia cerca 2 infermiere a tempo determinato un mese part time con possibilità di proroga. Requisiti: Laurea Scienze infermieristiche, esperienza specifica in strutture per anziani, patente B e mezzo proprio, lavoro su turni e festivi. Cod. riferimento: 224/17/V

Coop. sociale in alta Val Nervia cerca 1 O.s.s. a tempo determinato part time. Requisiti: licenza media, qualifica Os.s. per assistenza anziani, conoscenze informatiche, mezzo proprio. Cod. riferimento: 222/17/V

Coop. sociale in alta Val Nervia cerca 1 cuoco a tempo indeterminato full time. Requisiti: dipl. alberghiero, esperienza, addetto per mensa scolastica e residenza protetta, ordini derrate alimentari, mezzo proprio. Cod. riferimento: 221/17/V

Coop. sociale a Perinaldo cerca 1 educatore a tempo determinato 1 mese part time. Requisiti: Laurea in Scienze dell’Educazione, lavoro in struttura di anziani. Cod. riferimento: 220/17/V

Coop. sociale a Ventimiglia cerca 2 O.S.S. a tempo determinato full time 1 mese con possibilità di proroga. Requisiti: licenza media, qualifica Operatore Socio Sanitario per assistenza anziani, lavoro su turni e festivi. Cod. riferimento: 215/17/V

Francia

Studio commerciale nel Principato si Monaco cerca 1 impiegato a tempo determinato full time 6 mesi. Requisiti: Laurea o diploma, addetto assunzione del personale, conoscenza lingue francese e inglese B2. Cod. riferimento: 12/D/18/V

Ditta edile nel Principato di Monaco cerca 1 caposquadra a tempo determinato full time 6 mesi. Requisiti: dipl. geometra, esperienza, supervisore lavori, pacchetto Office, lingua francese liv. B1. Cod. riferimento: 11/D/18/V

Ditta edile a Monaco cerca 1 manovale a tempo determinato full time 6 mesi. Requisiti: licenza media, esperienza, addetto alle casseformi, lingua francese liv. A1

Ditta edile a Monaco cerca 1 operaio specializzato a tempo determinato 6 mesi. Requisiti: licenza media, esperienza, addetto alle casseformi e messa in opera armature in ferro per costruzioni, lingua francese liv. A1. Cod. riferimento: 09/D/18/V

Ditta edile a Monaco cerca 1 imbianchino a tempo determinato 6 mesi. Requisiti: licenza media, esperienza, lingua francese liv. A1. Cod. riferimento: 08/D/18/V

Ditta edile a Monaco cerca 1 idraulico a tempo determinato 6 mesi. Requisiti: licenza media, esperienza installazione impianti riscaldamento, lingua francese liv. A1. Cod. riferimento: 07/D/18/V

Ditta edile a Monaco cerca 1 elettricista a tempo determinato 6 mesi. Requisiti: licenza media, esperienza, lingua francese liv. A1. Cod. riferimento: 06/D/18/V

Ditta edile a Monaco cerca 1 operaio qualificato piastrellista a tempo determinato 6 mesi. Requisiti: licenza media, esperienza, lingua francese liv. A1. Cod. riferimento: 05/D/18/V

Ditta edile a Monaco cerca 1 operaio qualificato a tempo determinato 6 mesi. Requisiti: licenza media, esperienza, addetto alle casseformi e messa in opera armature in ferro per costruzioni, lingua francese liv. A1. Cod. riferimento: 04/D/18/V

Ditta edile in Francia cerca 4 operai qualificati a tempo determinato 12 mesi. Requisiti: licenza media, esperienza, lavoro presso cantieri tra Nizza e Mentone lingua francese liv. A1. Cod. riferimento: 03/D/18/V

Ditta edile in Francia cerca 4 carpentieri a tempo determinato 12 mesi. Requisiti: licenza media, esperienza, lavoro presso cantieri tra Nizza e Mentone lingua francese liv. A1. Cod. riferimento: 02/D/18/V

Ditta edile in Francia cerca 4 muratori a tempo determinato 12 mesi. Requisiti: licenza media, esperienza, lavoro presso cantieri tra Nizza e Mentone lingua francese liv. A1. Cod. riferimento: 01/D/18/V