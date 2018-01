La Rete per l’Invecchiamento Attivo ha aperto le iscrizione al corso Riciclare per costruire: il laboratorio di mosaico. L’iniziativa rientra nel progetto della Regione Liguria “Interventi di Comunità per Anziani-Invecchiamento Attivo” (ICAIA).

Riciclare per costruire: il laboratorio di mosaico a Imperia

Il corso si svolgerà presso i locali dell’Auser Filo d’Argento di Imperia, in Salita Frati Minimi 3. L’organizzazione tecnica è di Auser Territoriale di Imperia.

L’area interessata è quella del DSS 3 Imperiese, massimo quindici gli anziani che potranno partecipare al corso. Il progetto ha l’obiettivo di sviluppare abilità manuali e stimolare il pensiero logico. Inoltre, verrà acquisita una tecnica operativa che consentirà la creazione, da zero, di un’opera artistica.

I partecipanti dovranno, dopo un incontro propedeutico con il docente, ricercare i materiali utili per ricavare le tessere che andranno a comporre il mosaico. Ogni corsista verrà coinvolto sia nella scelta collettiva del soggetto che nella realizzazione delle tessere da applicare sulla tavola.

Il corso sarà tenuto da un qualificato artigiano. Le domande di iscrizione devono essere presentate entro e non oltre il 31 marzo 2018.

Per informazioni: Auser Filo d’Argento tel. 0183 297148 oppure 335 20 47 95