La Regione investe sullo sport: bando da 1milione e mezzo di euro

Rivolto alle associazioni sportive e dilettantistiche liguri

Un effetto moltiplicatore per finanziamenti sugli impianti sportivi di 3,75 milioni di euro. È la ricaduta prevista dall’attivazione del bando Por Fesr 2014-2020 da un milione mezzo di euro, presentato ieri in Regione Liguria in conferenza stampa dagli assessori allo Sviluppo economico Edoardo Rixi e allo Sport Ilaria Cavo ai rappresentati dello sport della Liguria. Il bando è dedicato ad associazioni e società sportive dilettantistiche per realizzare interventi sugli impianti, acquistare attrezzature, abbattere le barriere architettoniche e migliorare le strutture. “È una misura – ha detto l’assessore Rixi – molto attesa dal territorio e dal mondo dell’associazionismo sportivo, composto da tante piccole realtà, molto spesso in difficoltà nell’accesso al credito. Con la creazione di questo fondo diamo le garanzie necessarie, a costo zero, alle società sportive perché possano ottenere finanziamenti per realizzare investimenti fino a 400mila euro. Le circa 1500 società sportive liguri, oltre a svolgere un ruolo fondamentale di socialità e aggregazione nei nostri quartieri e nei piccoli centri, sono anche fonte di occupazione. Agevolarne l’accesso al credito significa dare maggiori garanzie di continuità alle società sportive e rendere più attrattivo il nostro territorio non solo per i turisti, ma anche per chi decida di venire in Liguria a vivere e a lavorare”.

L’assessore Cavo: “Con l’attivazione del nuovo fondo di garanzia, le associazioni e le società sportive dilettantistiche avranno la possibilità di fare interventi per rendere sempre più accoglienti ed efficienti gli impianti”

“Questo bando – ha spiegato l’assessore allo Sport Ilaria Cavo – va incontro alla principale necessità dei presidenti delle società: poter accedere al credito, senza doversi esporre personalmente ipotecando case o facendo fideiussioni. Ho avuto riunioni con le banche, che hanno aderito alla richiesta di convenzionarsi e far valere la garanzia di Filse anche con un effetto moltiplicatore. Non chiederanno ulteriori garanzie e questo apre opportunità alle società prima insperate. È la seconda misura – continua l’assessore Cavo – che abbiamo attivato, nel corso del 2017, per garantire alle società sportive quella liquidità necessaria per fare investimenti su impianti e strutture. Con il precedente bando, da mezzo milione di euro del Fondo strategico regionale, abbiamo finanziato 18 interventi, fino a 40mila euro, per abbattimento delle barriere architettoniche, investimenti sulle attrezzature e interventi infrastrutturali. Con l’attivazione del nuovo fondo di garanzia, le associazioni e le società sportive dilettantistiche, con sede in Liguria, avranno la possibilità di fare interventi anche di media e grande dimensione per rendere sempre più accoglienti ed efficienti gli impianti, dove centinaia di giovani, e non solo, praticano ogni giorno uno sport”.

Per accedere al fondo le società e associazioni sportive, con sede in Liguria, potranno presentare domanda sul sito di Filse, la finanziaria regionale, (www.filse.it), dal 1° marzo in modalità off line e dal 15 marzo 2018 al 15 marzo 2019 in modalità on line. Sul sito di Filse sarà pubblicato l’elenco delle banche convenzionate per l’erogazione del finanziamento garantito.