La città dei fiori si prepara alla Coppa Milano Sanremo

La rievocazione storica – inserita per la prima volta nel Trofeo Superclassica ACI – della gara più antica d’Italia (la prima edizione fu nel 1906) che dal 22 al 24 marzo tornerà in pista

Manca ormai meno di una settimana alla partenza della Coppa Milano-Sanremo, la rievocazione storica – inserita per la prima volta nel Trofeo Superclassica ACI – della gara più antica d’Italia (la prima edizione fu nel 1906) che dal 22 al 24 marzo tornerà in pista percorrendo alcuni degli itinerari più affascinanti e tortuosi della penisola.

Tutto è pronto per il via alla gara che dopo le prove tecniche all’interno dell’Autodromo di Monza, nel giorno precedente alla partenza, vedrà le auto sfilare per le vie di Milano fino a raggiungere Piazza Castello, luogo dal quale partiranno il mattino successivo alla volta di Rapallo, tappa intermedia prima di raggiungere Sanremo e la Riviera dei Fiori.

Il lavoro per la nuova edizione prosegue senza sosta e l’organizzazione ha già selezionato oltre 70 vetture di grande prestigio e valore storico costruite tra il 1906 e il 1976. Tanti sono gli equipaggi stranieri, a conferma dell’importanza della gara sia per il settore che per gli appassionati di tutto il mondo. Tra le auto in gara, veterana tra le veterane sarà la Fiat 509S del 1926, guidata da S.A.R. il Principe Emanuele Filiberto di Savoia, accompagnata da altri capolavori come la Maserati A6GCS-53 Berlinetta Pininfarina del 1953 (della collezione Matteo Panini), una Bugatti Stelvio del 1939, un’ Aston Martin DB2 e una DB4 rispettivamente del 1952 e 1960, un’Ermini 1100 Sport International del 1954, una O.S.C.A. MT4 1100 Sport del 1954, un’Alfa Romeo 6C 2500 SS Villa d’Este del 1951 e un’Alfa Giulia TZ1 del 1964, un’ACE Bristol Roadster del 1957 e una Porsche 356 A 1600 Speedster del 1957. Concorrente storica e grande ritorno sarà la Fiat carrozzata Colli, che già nel lontano 1948 partecipò alla 12a edizione storica della gara.

L’edizione 2018 della Coppa vanta inoltre partner d’eccezione come Maserati, main sponsor official car della manifestazione e promotore della “gara nella gara” Tributo Maserati, IWC Schaffahausen official time keeper, Pirelli, Bosch e Ermenegildo Zegna, come partner di eleganza.

Il nuovo percorso, profondamente rivisitato rispetto alle ultime Rievocazioni, toccherà Lombardia, Piemonte e Liguria in un tragitto di oltre 600 chilometri e comprenderà più di 60prove totali: 52 prove speciali e 6 prove di media (con rilevamenti intermedi).

La manifestazione prenderà il via giovedì 22 marzo 2018 con il ritrovo degli equipaggi presso l’Autodromo di Monza dove si disputeranno le verifiche tecniche e sportive, i giri liberi in pista e la parata inaugurale delle vetture. Dopo un passaggio nel centro di Monza, le auto partiranno alla volta di Milano con un vero e proprio “defilè” nel cuore del Quadrilatero della moda, passando da via Montenapoleone fino ad arrivare all’ombra della Madonnina, e poi in Piazza Castello dove verranno ufficialmente presentate al pubblico.

Il programma

Venerdì 23 marzo, da piazza Castello, gli equipaggi si presenteranno sulla griglia di partenza per percorrere gli oltre 600 chilometri di gara. Passando per i territori lombardo – piemontesi, la prima sosta è prevista nella storica cornice del Villa Sparina Resort nei pressi di Gavi, da dove le vetture ripartiranno percorrendo i paesaggi straordinari dell’entroterra ligure, fino a raggiungere a sera, Rapallo dove al porto Carlo Riva presso lo Yatch Club si terrà la Cena di Gala a tema nautico

Sabato 24 marzo è il giorno decisivo dove gli equipaggi dovranno vedersela con le ultime prove speciali: da Rapallo sfioreranno La Superba, sosteranno nell’incantevoleVilla Ottolenghi di Acqui Terme, appartenuta all’omonimo Conte vincitore della gara nel 1929, e percorrendo le montagne dell’appenino ligure, attraverseranno le insidiose curve del Passo del Faiallo, Passo del Bric Berton, Colle del Melogno, Colle Scravaion, Colle San Bartolomeo per poi scendere infine verso Sanremo in vista del traguardo che la prima macchina dovrebbe tagliare tra le 19:00 e le 20:00.

L’edizione 2018 sarà corredata da ben 20 titoli d’onore che premieranno i primi 10 equipaggi della classifica generale, i primi 3 classificati per ciascuna categoria, i primi 3 classificati nelle prove di media, la prima scuderia, il primo equipaggio under 30.

Come da tradizione verrà anche premiato il primo equipaggio femminile che oltre al titolo assoluto, potrà gareggiare per l’ambito premio “Coppa delle Dame”. Già nel 1929 erano ben 5 gli equipaggi femminili che concorrevano per il titolo anche chiamato “La perla di Sanremo”.

A questi si aggiunge poi un premio di speciale valore simbolico. Si tratta del “Trofeo degli Ordini Dinastici della Real Casa di Savoia” il titolo che la Real Casa conferirà all’equipaggio che saprà distinguersi per fair play e cavalleria, istituito per rendere omaggio al celebre antenato Adalberto di Savoia che nel 1933 vinse la gara.

L’evento vedrà inoltre protagonisti personaggi illustri del “jet set dell’automotive” tra i quali Prisca Taruffi, che durante la premiazione finale nella città di Sanremo, presenterà la seconda edizione del “Volpe Argentata Event” in occasione dei trent’anni dalla scomparsa del padre, l’insuperabile pilota Piero Taruffi.