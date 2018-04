Parte da Genova la prima selezione di Area Sanremo Tour 2018, in Liguria. Il talent che realizza selezioni in tutta Italia, porta i giovani artisti ad accedere ad Area Sanremo, per ambire al Festival di Sanremo 2019.

Iniziano le selezioni di Area Sanremo

A selezionare i concorrenti, sabato 28 aprile dalle ore 15.30 presso la Magic Sound School, in via Ursone da Sestri, 12r, una giuria formata dalla giornalista Hira Grossi, dal produttore, manager e giornalista Marco Mori di Riserva Sonora e dal cantante dei Buio Pesto Massimo Morini.

Le selezioni di “Area Sanremo Tour 2018” si svolgeranno in due fasi distinte:

Selezioni della Fase Eliminatoria,

Selezioni della Fase Regionale/Interregionale

Per accedere alle tappe di Preselezione (Eliminatorie), assolutamente gratuite per tutti gli artisti in età compresa fra i 16 ed i 36 anni, rispettivamente già compiuti e non ancora compiuti alla data del 31/01/2019 (in caso di duo o gruppo il limite di età è riferito a tutti i componenti), basta iscriversi su www.areasanremotour.it dove è possibile trovare tutte le informazioni necessarie.