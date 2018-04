Il Mercato dei Fiori di Sanremo domani protagonista a Euroflora

L’evento ospiterà una serie di pannelli che racconteranno la storia di Floriseum – Museo del fiore di Sanremo, con tutte le sue curiosità e peculiarità.

“Casa Sanremo” è l’appuntamento di lunedì 30 aprile a partire dalle ore 10.30 nello Spazio Incontri Mare, momento di confronto e di approfondimento per il settore florovivaistico, che nel 2017 in Liguria ha mosso un fatturato di 300 milioni di euro.

Franco Barbagelata, direttore del Mercato dei fiori di Sanremo, racconterà le attività, i numeri e le particolarità di un settore che conta 16.000 occupati, 4.000 aziende produttrici, 120 aziende commerciali esportatrici e 2.800 ettari di terreni dedicati alla coltivazione dei fiori recisi, la cui produzione per il 90% è indirizzata al mercato estero.

Accanto ai dati produttivi sarà possibile, grazie a Cinzia Dagnino, fiorista artigiana genovese, conoscere la grazia e l’armonia delle composizioni floreali con una dimostrazione dal vivo, che avrà come protagonisti i fiori recisi commercializzati dal mercato sanremese.

Il Mercato è una realtà importante e radicata nel territorio grazie a 388 produttori che operano nei 12.000 metri quadrati di spazio vendita, a trattativa diretta per un valore annuale di circa 3 milioni o all’asta con un volume di fatturato pari a 7 milioni di euro. In primis i ranuncoli, prodotti in circa 120 milioni di steli, a cui fanno seguito le mimose, coltivate in oltre 450 ettari di terreno, a cui si affiancano 120 tipi di fronda verde.

Accanto all’attività mercatale, si parlerà anche di un altro importante tassello del territorio sanremese legato al florovivaismo: sono gli spazi di 22.000 metri quadrati del magazzino esportatori il cui fatturato annuale arriva a 15 milioni di euro.

All’incontro sarà presente anche Luca De Michelis, Presidente distretto florovivaistico ligure.