Il 7 luglio il via ai saldi. I consigli per un acquisto intelligente

Fino al 14 agosto nella nostra Regione prezzi abbassati per gli acquisti estivi

Nella bella Sicilia oggi incomincia la stagione più attesa soprattutto dalle donne, quella dei saldi. In Liguria, così come in tutte le restanti regioni d’Italia, bisognerà attendere ancora fino a sabato prima di dare sfogo alla sfrenata passione dello shopping a basso costo.

Dal 7 luglio al 14 agosto nella nostra Regione i negozi saranno utilizzati a vendere in saldo con risparmi, veri o presunti, per le tasche dei tanti clienti.

Occhio alle truffe

Ma come si sa se è vero che i saldi sono una vera e propria boccata d’ossigeno anche per i negozianti che riescono a incassare cifre importanti, è anche vero che le truffe sono dietro l’angolo e non sempre è facile smascherarle.

Per questo motivo il Codacons ha fatto un piccolo vademecum per l’acquisto intelligente. Ecco a cosa bisogna fare attenzione.

I saldi devono essere davvero di fine stagione: tutta la merce in saldo deve appartenere alla stagione in corso. Questo periodo non serve a svuotare i magazzini dall’ invenduto dell’ anno passato, per cui non fidatevi dei negozi che, vuoti fino a ieri, da sabato 2 luglio, avranno gli scaffali che, come per magia, si saranno riempiti dei più svariati assortimenti;

In questi giorni, fate un giro negli store in cui credete che farete acquisti e controllate i prezzi attuali, in questo modo potrete essere sicuri dello sconto praticato. Non acquistate al primo colpo, ma confrontate articoli e cartellini dei vari negozi, così avrete l’opportunità di trovare lo stesso capo ad un costo inferiore

Diffidate dei saldi superiori al 50%: in molti casi significa semplicemente che il vecchio prezzo è stato aumentato prima di veder applicato lo sconto o che la merce non è della stagione in corso

Il vecchio prezzo deve essere sempre indicato e ben leggibile: non entrate in quei negozi che non espongono i cartellini in vetrina o che hanno indicato soltanto il costo finale degli articoli

Se, nonostante tutti questi consigli ed avvertimenti, credete di essere stati in qualche modo truffati, potete rivolgervi al Codacons oppure alla polizia municipale

Buon saldi a tutti!