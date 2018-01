Partono in Liguria gli incentivi di Garanzia Giovani per chi crea un’impresa. Le domande vanno presentate entro il 30 marzo.Previsti finanziamenti senza interessi e garanzie fino a 25 mila euro.

Garanzia Giovani: incentivi per la creazione d’impresa

La misura 7.2 di “Garanzia Giovani” è partita anche in Liguria. Prevede la possibilità per i giovani under 30 che si sono iscritti sul portale di accedere a un finanziamento senza interessi e senza garanzie fino a 25 mila euro per la creazione della propria idea imprenditoriale.

“Oltre l’interessante finanziamento – commenta Luca Costi, segretario regionale di Confartigianato Liguria – la misura prevede anche la possibilità di avvalersi di professionisti delle associazioni per l’accompagnamento e l’assistenza – gestionale, amministrativa e contabile – nella fase iniziale del nuovo percorso imprenditoriale. Ciò risulta fondamentale perché il 50% delle neo imprese cessa l’attività nei primi cinque anni di vita”.

Il bando, scaricabile dal sito di Confartigianato Liguria o da quello di Filse, prevede la presentazione delle domande entro il 30 marzo.

“Visti i tempi stretti – conclude Costi – invitiamo i ragazzi a contattare le nostre sedi territoriali per ricevere un’assistenza completa da parte di personale qualificato”.