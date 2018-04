A Verona al raduno nazionale

Anche una folta delegazione di soci della provincia di Imperia con il Presidente di Sezione Nello Giannini sta partecipando in questi giorni al XXIV* raduno Nazionale dell’Associazione Carabinieri a Verona. Presente con la delegazione di Imperia, il Diacono in servizio nell’Arma dei Carabinieri Alex Dellerba, socio effettivo della sezione A.N.C. di Imperia, che ha partecipato e incontrato con i soci di Imperia al termine della celebrazionel’ Ordinario militare per l’Italia e il Sig. Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale Corpo Armata Giovanni Nistri. Lo stesso Generale ha ricordato con piacere i momenti trascorsi in terra di Liguria, quale comandante alcuni anni or sono della Compagnia Carabinieri di Sanremo.

Medaglia d’oro

Presente con la delegazione di Imperia il socio effettivo decorato medaglia d’oro dal Presidente della Repubblica, quale vittima del terrorismo Antonio Brunetti che ha presentato da poco il suo libro’ “I 31 uomini del Generale Dalla Chiesa”. E’ l’unico sopravvissuto ad oggi della squadra del Prefetto Dalla Chiesa.