Al Comunale la sfida tra la Sanremese e la capolista Ponsacco

Un solo punto separa le due formazioni

Tutto pronto per il fischio d’inizio della partita tra Sanremese e Ponsacco. Oltre 150 i tifosi della squadra toscana giunti in riviera per sostenere la propria squadra.

A sostegno della squadra di casa anche la visita e il sostegno del primo cittadino Alberto Biancheri che su fb ha voluto essere vicino ai giocatori: “Dopo il successo di Sanremo Young, e con ancora negli occhi la straordinaria impresa sportiva di Vincenzo Nibali, il fine settimana sanremese ha davanti ancora un importante appuntamento.Domani (oggi per chi legge) c’è Sanremese-Ponsacco, e credo che in tanti già sappiate dell’importanza di questa partita. Questa mattina son stato allo stadio per portare alla squadra i saluti e la vicinanza di tutta la città. Domani questa vicinanza facciamola sentire tutti assieme.

Forza #Sanremo, forza Sanremese Calcio!”

Le formazioni:

Sanremese: Salvalaggio, Barka, Cacciatore, Castaldo,Lo Bosco,Lauria, Gagliardi, Anzaghi, Taddei, Costantini e Scalzi

Ponsacco: Cirelli, Lici, Gremigni, Bedin, Visibelli, Mazzanti, Mariani, Negri, Canessa, Doveri, Castorani

La cronaca della partita

47° st raddoppio del Ponsacco con Doveri

5 minuti di recupero

41° s.t. cartellino rosso per Taddei al 41°

38° s.t. Tiro di Jao deviato in corner

33° s.t. Lo Bosco va vicinissimo al pareggio. Palla fuori di poco

32° st. Salvalaggio devia in corner una punizione dalla destra

29° Entrano Boldini e Caboni per la Sanremese e escono Gagliardi e Scalzi

29° Allontanato un giocatore dalla panchina del Ponsacco

28° s.t. Miracolo del portiere del Ponsacco in mischia davanti alla linea di porta

26° s.t. Lauria su punizione e il portiere devia in calcio d’angolo

24° s.t. Castaldo di testa e il portiere devia sulla traversa

20° s.t. Sostituzione in casa Sanremese esce Costantini e entra Jawo

19° s.t. ammonito Castorani del Ponsacco

17° s.t. Costantini prova un tiro da fuori ma la palla volta alta

8° S.t. ammonito Gremigni del Ponsacco

Al 7° s.t. ammonizione del numero 7 della Sanremese Anzaghi

Al 4° minuto del secondo tempo goal del Ponsacco con Castorani. La difesa non riesce a rinviare e dopo un liscio di un difensore l’attaccante non sbaglia davanti alla porta

Secondo tempo iniziato

Fine primo tempo

44° Scalzi conclude di destro. Palla alta

43° Il numero 10 del Ponsacco tira da ottima posizione e Salvalaggio respinge con la gamba

31° Ancora un’ammonizione per la squadra toscana con il fischietto che suona per Canessa

27° cartellino giallo per Negri del Ponsacco

25° ammonizione per Gagliardi della Sanremese

22° Costantini su punizione impegna il portiere della squadra ospite

18° Mariani del Ponsacco va all’attacco con un tiro ma la palla finisce alta

17° Lo Bosco prova un tiro ma viene deviato e il portiere del Ponsacco para facilmente

15° Gagliardi ci prova da fuori ma non trova la porta

4° tiro del numero 7 del Ponsacco respinto da Castaldo