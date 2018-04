Ordinanze viabilità

In occasione del 65esimo Rallye di Sanremo Palazzo Bellevue ha disciplinato, per le date interessate, la viabilità della città dei fiori.

Nelle specifico

Saranno vietati sosta e transito per ogni categoria di veicoli, con rimozione forzata, Piazzale Carlo Dapporto, Via Rava, la zona intorno alla pista ciclabile ed ex stazione FS e il lungomare Italo Calvino dalle 16 dell’11/04/2018 fino alle 24:00 del 14 aprile.

Stesso discorso per l’area a ponente del vecchio deposito FS, ma dalle 00:00 del 10 aprile fino alle ore 19:00 del 16.

I giardini Vittorio Veneto saranno invece interdetti, pena la rimozione forzata, dalle 00:00 del 12 aprile fino alle 24:00 del 14