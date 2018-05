Linea Ventimiglia-Limone: nuovo bus sostitutivo in attesa della riapertura

In attesa della riapertura della linea ferroviaria Cuneo -Ventimiglia, prevista per il 13 luglio, su richiesta di Agenzia della Mobilità Piemontese e di Regione Piemonte, Trenitalia attiverà da venerdì 4 maggio (e per tutti i venerdì successivi) un nuovo servizio bus per anticipare le partenze del weekend e consentire di raggiungere la Liguria e la Costa Azzurra già il venerdì sera.

L’orario sarà il seguente: partenza da Limone alle 19.25 in coincidenza con il treno 22981 in partenza da Cuneo alle 18.41; ripartenza da Ventimiglia alle ore 21.30