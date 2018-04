Elettro Motor Show a San Bartolomeo

San Bartolomeo al Mare ospita domenica (Piazza della Torre Saracena, a partire dalle ore 9:00) l’ Elettro Motor Show, evento proposto e promosso dal pilota e test driver Alessio Racca, in collaborazione con il Centro Sociale Incontro. Rispetto alla scorsa edizione, che a sua volta rappresentava una evoluzione del “Raduno di Primavera” precedentemente realizzato, Elettro Motor Show 2018 aggiunge la grande novità delle bici elettriche e la presentazione del prototipo di scooter elettrico sul quale sta lavorando l’azienda Ecomission di Genova. Un prodotto Made in Liguria che sarà in vendita a partire dall’estate.

Cosa c’è da vedere

Il cuore dell’evento saranno i test drive su auto elettriche, grazie alla sensibilità dei concessionari di zona. I test saranno gratuiti e si svilupperanno su un percorso urbano di 4 km. Numerose le auto disponibili, in particolare la nuova Smart elettrica, la BMW I3 e la nuova Nissan Leaf. I visitatori potranno anche ammirare i nuovi modelli di auto, moto e scooter (motori tradizionali, a scoppio), nonché le sempre più vendute auto ibride.

“Contenitore per gli appassionati”

“Un contenitore – spiega Alessio Racca, pilota e test driver, con una lunga esperienza in campo automobilistico, sia competitivo che stradale – per tutti gli appassionati. Celebreremo anche lo storico 124, con la nuova Abarth 124 Spider e i vecchi modelli d’epoca, di interesse storico. Sarà una bella giornata con circa 60 auto”.

