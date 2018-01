Ammiraglio pettorino diventa Comandante Generale

Ammiraglio Pettorino lascia la Liguria per Roma

L’ammiraglio Giovanni Pettorino, originario di Ischia, storico ufficiale in forze alle Capitanerie di Porto liguri e del ponente soprattutto, lascia la nostra Regione per Roma, ma quest’oggi è passato nella sede della Capitaneria di Porto di Imperia per un commosso saluto ai suoi uomini. Pettorino ha ottenuto una promozione prestigiosa: diventerà il nuovo Comandande Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, l’uomo alla guida degli 11mila uomini e donne che ogni giorno servono sulle acque italiane a tutela delle attività, in gran parte civili, che si svolgono sul Mar Mediterraneo.

La carriera

I primi anni della carriera di Giovanni Pettorino hanno visto l’ufficiale nell’estremo levante Ligure, a La Spezia, dove ritornerà nel 2007, prima di essere trasferito a Genova dove ha ricoperto l’incarico di Direttore Marittimo della Liguria, Capo del Compartimento marittimo e Comandante del Porto di Genova. Fu comandande della Capitaneria di porto di Sanremo dal 1989 al 1990.

“Migliaia di chilometri di coste, responsabilità immensa”

“In Italia ci sono 8 mila chilometri di coste e 500mila chilometri quadrati di mare – spiega l’Ammiraglio al termine del suo saluto – che contano migliaia di attività civili: la responsabuilità delle varie Capitanerie è di disciplinare tutte queste attività, in maniera che possano svolgersi in sicurezza e legalità”.

Video intervista all’Ammiraglio Pettorino